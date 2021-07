En diálogo con Grupo La Provincia, el senador provincial por Juntos por el Cambio, Agustín Maspoli, oriundo de Chacabuco, habló sobre su precandidatura a renovar su banca por la cuarta sección electoral en la lista del Frente Juntos que encabeza Facundo Manes.

Agustín Maspoli

“Estoy muy contento porque conté con el apoyo de los intendentes radicales que fueron los que pidieron por mi renovación”, destacó el legislador.

Y aseguró: “Yo hice un trabajo principalmente enfocado para los intendentes, también para donde no había intendentes por supuesto, pero traté de estar colaborando cerca de ellos, no solo el de mi ciudad, sino de todos los intendentes radicales, y también de los no radicales, que en este caso no nos toca estar juntos en esta elección interna”.

Ante la pregunta por cómo ve posicionado a Juntos de cara al año que viene en la cuarta sección, consideró: “Primero tenemos que pasar la PASO en septiembre, pero creo que estamos muy bien, que la candidatura de Facundo Manes es muy buena”.

Finalmente, sostuvo: “Estamos muy esperanzados de que en septiembre se pueda dar un buen resultado, y creemos que vamos a tener un buen resultado en la cuarta sección”