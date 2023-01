El dirigente liberal Carlos Maslatón afirmó hoy que "por disciplina partidaria" votará a La Libertad Avanza (LLA), el partido de Javier Milei, salvo que el diputado nacional derechista "se venda a Juntos por el Cambio (JxC)", alianza a la que consideró su "límite político y moral infranqueable" y expresión del "socialismo del Primer Mundo".

"En el siglo XXI, el Primer Mundo es el socialismo que controla y esclaviza al individuo. El Tercer Mundo es la libertad y el capitalismo popular de base. Quedó demostrado con el experimento totalitario del coronavirus 2020-2022. Lo peor Australia, Nueva Zelandia, Canadá", dijo Maslatón en su cuenta de Twitter.

El abogado y dirigente liberal, quien actualmente está enfrentado con Milei y su círculo íntimo, sostuvo que "por lo antedicho, mi militancia política en este 2023 va contra Juntos por el Cambio, organización que representa lo más puro del socialismo del Primer Mundo, el cual no debe seguir avanzando sobre la Confederación Argentina".

Y añadió: "Reiteración política. Por disciplina partidaria mi voto irá este año para LLA a no ser que Javier Milei y Karina Milei (hermana del diputado) a último momento bajen listas para venderse a Juntos por el Cambio, lo que constituirá para mí un límite político y moral infranqueable".

"No voto bajo ninguna circunstancia socialismo del Primer Mundo, que es Juntos por el Cambio. Mi modelo es Capitalismo Popular del Tercer Mundo. No solo que no soy marxista-leninista sino que tampoco soy marxista no-leninista", completó.