El Gobierno oficializó hoy en el Boletín Oficial el nombramiento de la ex funcionaria menemista Claudia Bello en el directorio de la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT y las redes sociales estallaron con posiciones enfrentadas. La Jefatura de Gabinete, a cargo de Juan Manzur, firmó la resolución que oficializó el nombramiento de Bello en la empresa liderada por Néstor Pablo Tognetti como presidente y Guillermo Jorge Rus como vice, a quienes se les sumará Soledad Gonnet junto con la flamante funcionaria.

Muy cercana al actual secretario para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, Bello ocupó diversos cargos durante la presidencia de Carlos Menem en la década de 1990, entre los que se destaca como el más recordado el de interventora federal de la provincia de Corrientes entre agosto de 1992 y febrero de 1993. También fue subsecretaria de la Juventud de la Nación; subsecretaria de Acción Pública y Derechos Humanos y secretaria de la Función Pública​, y fue procesada por presuntas irregularidades durante su ejercicio de ese cargo.

MIRÁ TAMBIÉN La Embajada argentina en España hará una conferencia sobre los derechos argentinos en Malvinas

La Justicia la investigó por las contrataciones directas y sin licitación que llevó a cabo para brindar soluciones ante el supuesto problema que se estimaba para el año 2000, conocido como Y2K, pero fue absuelta en 2011. Tras la designación de Bello en el directorio de ARSAT, distintos dirigentes políticos manifestaron sus opiniones a través de las redes sociales.

Click to enlarge A fallback.

El ex diputado y ex coordinador general del Consejo de la Televisión Digital Terrestre (TDT) Osvaldo Nemirovsciexpresó: "Cuando el río suena... Aclaro cero interés personal. El posible nombramiento de Claudia Bello como directora de ARSATofende la experiencia, militancia, honestidad, convicción de cientos de compañeros duchos en el tema y que están en su casa ¡No lo hagan!". En la misma línea, el ex líder del Grupo Quebracho Fernando Esteche citó un tuit de la ex embajadora Alicia Castro contra Béliz y agregó: "Este hombre ahora puso a su amiga la menemista Claudia Bello al mando de ARSAT, no es triste, ¡es trágico!". SR/PS/OM NA