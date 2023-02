El titular del bloque del Frente de Todos (FDT) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, consideró hoy que “se incrementará el consenso sobre el juicio político a los magistrados de la Corte Suprema a medida que avance el proceso” y adelantó además que el próximo jueves se presentará en la Comisión de Juicio Político un programa con la planificación para las próximas semanas.

"El jueves pasado, en la tercera reunión de la comisión dimos un paso importante en el proceso al cumplir el trámite formal para abrir e iniciar el sumario, que incluyó una votación para admitir que se investigue las denuncias presentadas en los expedientes. A medida que avance el proceso, se incrementará el consenso sobre el juicio político a la Corte. Esto ya está ocurriendo”, señaló Martínez en declaraciones a El Destape Radio.

Esta semana, el oficialismo logró en la Comisión de Juicio Político de la cámara baja la aprobación, con 16 votos a favor y 15 en contra, de la admisibilidad del proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

“Ahora, el jueves 16 se viene una nueva etapa en la que vamos a presentar un programa con la planificación de cómo vamos a avanzar en las próximas semanas. Describiremos los hechos denunciados y vamos a tratar la solicitud de medidas de pruebas necesarias. Podemos incluir la citación a testigos y expertos”, adelantó el legislador nacional por Santa Fe.

Sobre la eventual comparecencia de los cuatro magistrados en el Congreso, Martínez observó que “en un juicio político, se puede continuar con el trámite, aunque los acusados no concurran o no hagan su descargo por escrito".

"Esto no es un juicio penal. No importa si un magistrado no hace su descargo, el proceso sigue igual. En cambio, los testigos si están obligados a concurrir. Es una figura diferente a la de los acusados. A los testigos se le puede aplicar el Código Procesal Penal, en el cual se contempla la posibilidad de traerlos a declarar con la fuerza pública”, explicó.

Ante las versiones referidas a la existencia de una orden de los miembros del máximo tribunal para que los funcionarios del Poder Judicial no participen del proceso como testigos, ni colaboren con la Comisión de Diputados, Martínez aseguró que “eso podría ser otro causal de mal desempeño" para los magistrados.

"Si incurrieran en esa actitud, estarían obligando a sus subordinados a infringir un artículo de la Comisión de Juicio Político. No queremos que nadie diga que el oficialismo se arrebata porque lo único que quiere es ir contra la Corte. Tampoco queremos que se piense que vamos lento para usar todo este proceso para la campaña electoral. Queremos hacer una investigación seria”, agregó.

Martínez también afirmó que “las malas actuaciones de las funciones de los jueces de la Corte tienen mucho que ver con la vida cotidiana” de los ciudadanos.

En ese sentido, ejemplificó que “en Santa Fe, varios juzgados federales están vacantes porque está paralizado el organismo que selecciona los jueces”, en clara referencia al Consejo de la Magistratura, cuya titularidad es ejercida por Rosatti, el titular de la Corte.

(Télam)