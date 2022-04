El jefe de bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, consideró hoy que la protesta de ruralistas convocada para esta tarde a Plaza de Mayo es “netamente política” y afirmó que “ya hace mucho tiempo que los sectores de productores supuestamente autoconvocados tienen vínculos con Juntos por el Cambio”.

“Esta es una actividad netamente política de los sectores cercanos a Juntos por el Cambio. Tienen todo el derecho de expresarse en democracia, pero hay que tener claramente caracterizado cual es el objetivo de la organización”, dijo Martínez esta mañana en declaraciones a radio Mitre.

Y continuó: “Ya hace mucho tiempo que los sectores de productores supuestamente autoconvocados tienen vínculos muy aceitados con el PRO en su momento y ahora con Juntos por el Cambio”.

Al respecto, el diputado santafesino aclaró que “esta muy bien que cada uno pueda expresar sus ideas”, pero advirtió: “Lo único que hago es caracterizar la convocatoria”.

MIRÁ TAMBIÉN Cafiero: Repartir sanciones o bloqueos no es productivo para que se imponga la paz y el diálogo

Sobre los reclamos de la protesta, señaló que “hay una combinación de intereses de sectores autoconvocados que no están enmarcados en las grandes organizaciones del mundo rural, pero cercano a Juntos por el Cambio, ya que la he escuchado a -la presidenta del Pro- Patricia Bullrich, convocando a la protesta. No es una cuestión espontánea”.

En esa línea, destacó que “en Santa Fe, las dirigencias de esos espacios están articulando políticamente con el PRO hace mucho tiempo ya”.

Asimismo, Martínez planteó que en la zona sur de Santa Fe “estamos en pleno tiempo de cosecha y realmente hay movimientos en los campos, en sectores productivos muy intensos y tiene que ver con la actividad propia de lo agropecuario. No creo que esos sectores que están trabajando, levantando la cosecha, poniendo el lomo, estén hoy presente”.

En ese sentido, insistió: “Hay que decir con claridad que es una convocatoria parcial, que va a tener una visualización por la técnica de la marcha -con tractores-, pero será minoritaria con respecto a la cantidad de enormes productores agropecuarios que realizan con mucha intensidad sus tareas cotidianas en las distintas economías regionales de la Argentina”.

MIRÁ TAMBIÉN Inauguran hoy en Tigre una plazoleta y un monumento en memoria del genocidio armenio

“La marcha es netamente política y acumulará políticamente Juntos por el Cambio”, concluyó.

Ruralistas de distintos puntos del país se concentrarán hoy en la Plaza de Mayo con apoyo de un sector de la oposición, una movilización que fue calificada por el Gobierno nacional como una "marcha política" sin "consignas claras".

El denominado 'tractorazo' es convocado para las 15 a través de las redes sociales con la etiqueta #23A, al que también se le sumaron dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) con consignas políticas "en defensa de la República y la Justicia independiente".

Organizaciones como Campo+Ciudad y otras del interior impulsan esta protesta, aunque las entidades que conforman la Mesa de Enlace decidieron no participar de la convocatoria. (Télam)