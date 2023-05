El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, no descartó hoy ampliar las causales del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, al afirmar que su espacio político "se va a reservar la posibilidad de hacer todas las acciones que tenga que hacer en términos políticos" ante la decisión del tribunal de suspender las elecciones de Tucumán y San Juan.

Martínez respondió así a un planteo del presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien en el cierre de la reunión de la comisión de Juicio Político sostuvo: "Esperemos que ahora el oficialismo no tome esta decisión de la Corte para presentar un nuevo pedido de juicio político, porque si no esto no se termina más".

"Nuestro bloque se va a reservar la posibilidad de hacer todas las acciones que tengan que hacer en términos políticos, todas. Y si nosotros consideramos que hay posible causal de mal desempeño no le quepa la menor duda, también vamos a hacer una presentación de pedido juicio político contra los integrantes de la Corte", aseveró el santafesino.

Añadió que "también tenemos que tener un panorama claro de lo que está pasando. A mí me extrañó muchísimo la sincronización de la llegada de (el exsecretario de la Corte Héctor) Marchi aquí a la comisión con la difusión de la noticia, pero muchísimo. Se estaba sentando y aparecieron los datos inmediatamente".

"En un día que ya muchos de nosotros veníamos claramente preocupados por lo que pasó esta mañana con esta incursión de (el presidente de la Corte Horacio) Rosatti (en la reunión de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina) que en general era alguien que hablaba muy poco y ahora habla en todos lados".

"E hizo referencias absolutamente irresponsables sobre algunos aspectos que tienen que ver con la constitucionalidad o no de decisiones de política económica, más específicamente de la política monetaria; casi que fue una amenaza", manifestó.

En ese sentido, añadió: "Esto que pasó esta mañana, insisto con lo que dije antes, fue en el marco de una semana donde creo que a todos, a muchos, le está cayendo la ficha ahora de la gravedad de lo que está pasando alrededor de la no investigación, no de la investigación, de la no

investigación de (el fiscal Carlos) Rívolo y de (la jueza María) Capuchetti del atentado del 1º de septiembre contra la vida de nuestra vicepresidenta de la Nación", Cristina Kirchner.

"Descalificaban las pistas y las denuncias que se hicieron respecto a la actitud y a los hechos vinculados al diputado Gerardo Milman. Descalificaban no solamente lo referido a él, sino también a sus colaboradoras y ahora resulta ser que está claramente registrado en sede judicial de que los han llevado a una oficina para borrarles a los tres los teléfonos con personal especializado para hacer eso", continuó.

Recordó que impulsaron el juicio político "en un contexto donde (está) la Corte Suprema de Justicia, invadiendo competencias del Poder Legislativo alrededor de la conformación de los nombres para el Consejo de la Magistratura".

"Lo hicimos en el marco también de competencias que también fueron avasalladas por parte de la Corte Suprema de Justicia alrededor del tema coparticipación, aquí contra competencias del Poder Ejecutivo; ya ahora también contra atribuciones que son propias de las provincias y del federalismo

argentino", añadió.

"Queda para el debate que quieran, ¿no? La Presidenta del PRO (Patricia Bullrich), que nunca condenó los hechos contra Cristina, hoy diciendo, 'logramos frenar'. (en un tuit) ¿Logramos? ¿Quién? ¿Ella y esta Corte Suprema de Justicia? Ese nosotros del plural. ¿A quién incluye? Patricia Bullrich ¿a quién incluye? Entonces, es de una gravedad enorme, nosotros no podemos mirar para el costado y lo digo", cerró Martínez.

(Télam)