El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, cuestionó hoy a la oposición y consideró "extraña" la postura de Juntos por el Cambio en torno al impuesto a las Ganancias, al sostener que, "hasta la semana pasada, pedían un proyecto para subir el piso, y, ahora que está el proyecto, se quejan y dicen que es electoralista".

"Es extraño que un espacio político haya hecho campaña diciendo que iba a eliminar impuesto a las ganancias con (Mauricio) Macri a la cabeza y, después, en lugar de materializarlo en el gobierno, terminaron duplicando cantidad de trabajadores y jubilados que pagaban", afirmó el diputado nacional del FDT.

En declaraciones a la prensa antes del inicio de la reunión de la Comisión de Presupuesto que analiza los cambios en Ganancias enviados por el ministro de Economía, Sergio Massa, Martínez dijo que los dirigentes de Juntos por el Cambio "hasta la semana pasada decían que mandaran rápido el proyecto que lo aprobaban y ahora que está el proyecto se empezaron a quejar y dijeron que era electoralista".

"Acompañaron iniciativas que buscaban subir el piso. La semana pasada pedían que envíen el proyecto para elevar el mínimo no imponible y después se empezaron a quejar y decir que era electoralista. No me queda claro la posición. No se puede decir una cosa y después otra", afirmó el legislador del Frente de Todos.

En torno al texto impulsado por Massa que se debate a partir de hoy en comisión, el legislador sostuvo: "Estamos convencidos sobre la importancia de dar este paso", al afirmar que a partir de esta medida "800 mil argentinos van a dejar de pagar ganancias".

Consultado sobre la nota enviada por el diputado de la Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei a Massa para postergar el envío del Presupuesto 2024 al Congreso, el diputado del FDT confirmó que "mañana ingresa" el proyecto "como indica la ley de Administración Financiera".

Precisó, en ese sentido, que la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau "esta organizando una reunión para después de la sesión del martes próximo para ir analizando el cronograma de debate juntos" y dijo que "una vez ingresado el proyecto vamos a trazar una hoja de ruta para tratamiento". (Télam)