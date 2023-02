El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, cuestionó hoy la decisión del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) de rechazar 'in limine' el proceso de juico político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.

"Cuales son los argumentos de Juntos por el Cambio por los que se busca rechazar; porque se dice 'in limine' cuando las denuncias no tienen ningún fundamento. Pero no dice nada en el informe que proponen", remarcó el santafesino durante su exposición en la comisión de juicio político.

Agregó que "en esa posición están minimizando el trabajo de los 16 integrantes de nuestro bloque, y simplificarlo en decir que los juzgamos por el contenido de sus sentencias".

Mario Negri

También salió al cruce del presidente del bloque radical, Mario Negri, quien cuestionó a los diputados oficialistas por presentar el proyecto de juicio político a la Corte que habían anunciado el Presidente de la Nación y varios gobernadores.

"No somos ventrílocuos del Presidente ni de los gobernadores, eso es una falta de respeto de Negri", expresó.

En ese sentido, agregó: "Ellos tomaron una iniciativa política que varios de nosotros le dimos canalización parlamentaria; por una cuestión básica, somos el bloque oficialista de la Cámara".

(Télam)