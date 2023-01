El diputado nacional y presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara baja, Germán Martínez, consideró hoy que "la Corte Suprema tiene enorme parcialidad" y que el trabajo que encabezará en la Comisión de Juicio Político en el cuerpo se hará "con el objetivo de sumar adhesiones" al proceso de remoción a los integrantes del máximo tribunal.

"El 26 de enero a las 11 vamos a empezar a trabajar en la Comisión de Juicio Político y voy a encarar este proceso con el objetivo de ir sumando adhesiones a medida que se vayan analizando las distintas cuestiones de este proceso", señaló Martínez en declaraciones a FM Milenium.

El legislador aseguró además que el trabajo que se llevará a cabo en la Comisión "será una tarea seria, profesional, sin gritos", con el propósito de "debatir a fondo un tema que es de enorme gravedad institucional".

"Tenemos que avanzar en la Comisión con una tarea muy argumentativa, con fundamentos y alejados de toda chicana. Haremos un análisis sobre el mal desempeño de los magistrados en fallos referidos al Consejo de la Magistratura y los fondos de coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires".

En este punto, explicó que "la gravedad institucional no está en poner en duda la tarea de los jueces" tal como lo plantea la oposición, sino en demostrar cómo "la Corte Suprema invade sistemáticamente a otros poderes del estado con sus fallos y con una enorme parcialidad".

Asimismo, Martínez se refirió a la negativa de Juntos por el Cambio (JXC) de tratar los proyecto de ley que impulse el Ejecutivo en el Congreso mientras no sea retirado el juicio político a la Corte.

"Ellos dicen en un comunicado que van a ir a la Comisión para debatir el juicio político, pero en el mismo comunicado dicen que no van a facilitar ningún tipo de tratamiento de otras leyes mientras esto continúe. ¿Van a cerrar el Congreso?", cuestionó Martínez.

En este punto, añadió que en lo personal, se "pueden tener diferencias con un temario pero invalidar la imposibilidad de que se trate el resto de los temas porque no me gusta uno, eso es profundamente antidemocrático".

"El FdT nunca puso un 'pero´ para trabajar en el Parlamento. Lo que está haciendo JxC es decir, ´este tema no me gusta, no trato nada y me llevo la pelota a mi casa´, y así no funciona el Congreso", puntualizó.

