El legislador porteño y candidato a jefe de Gobierno por La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, aseguró hoy que su adversario de Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, realizó "una falsa acusación" durante el debate de aspirantes a acceder a la titularidad del Ejecutivo capitalino, al recordarle que tiene una sanción por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) por no rendir un examen que lo habilitaría a dar consejos financieros, y se justificó al indicar que existe "una lista de más de 1.000 personas" que no se presentaron a dar esa prueba.

"Me están atacando desde hace varios días. Cada golpe me hace más fuerte. La falsa acusación de (Leandro) Santoro es por un video que circula (en la plataforma) YouTube. Están cortando la libertad de expresión. Para hablar de idoneidad, en términos académicos, puedo decir que estudié y tengo 23 años trabajando en el mercado financiero. Mi hermano tiene muchos menos años de antigüedad y aparece en el registro de idóneos en el cual no figuro", afirmó Marra en declaraciones a Radio La Red

De esta forma se refirió a la sanción que le aplicó CNV --ratificada la semana pasada por la Justicia-- por brindar asesoramiento sobre inversiones sin estar debidamente habilitado, y aseguró que podía presentar "una lista de más de 1000 personas que no rindieron el examen" del organismo y que ofrecen consejos financieros.

"Es algo que tiene que ver con una persecución que me están haciendo", aseguró Marra, quien adelantó que apelará la sanción de la entidad de control ante "la Corte Suprema de Justicia".

"Cuando Santoro dice que por 60 preguntas no soy idóneo, me está faltando el respeto. Tengo una carrera universitaria al respecto. Ahí te das cuenta la persecución. ¿Con unas preguntas determinan eso?", intentó justificarse.

Los aspirantes al Ejecutivo de la Ciudad protagonizaron ayer por la noche el debate público previo a las elecciones de octubre en el que el postulante del oficialismo porteño evitó las confrontaciones y marcó diferencias con la actual administración local, mientras que Santoro se centró en visibilizar su plan de gestión y poner el foco en las fallas de las políticas actuales con la idea de seducir al votante radical.

Por otra parte, Marra aseguró que "va a dejar tercero" a UxP en la Ciudad de Buenos Aires y que a partir del debate de ayer siente que su espacio "está ganando" terreno en la carrera electoral que se libra en el distrito.

"Las propuestas que tenemos son concisas. Eso lo saben el kirchnerismo y Juntos por el Cambio (JxC), que son dos espacios que no tienen ideología", puntualizó Marra. (Télam)