Marra afirmó que lo lógico sería que Juntos por el Cambio apoye a un eventual gobierno de Milei "No se trata de hacer acuerdos personales, sino acuerdos políticos y de ideas. Si nuestras ideas son lógicas y sus propuestas fracasaron, lo lógico sería que ellos (JxC) nos acompañen, porque si no ellos no estarían bancando el sistema presidencial y no estarían respetando la voluntad popular", dijo el candidato a jefe de Gobierno porteño.