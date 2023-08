Ramiro Marra, precandidato a jefe de gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA), afirmó hoy que en caso de ser electo "hay sectores de Juntos por el Cambio que se van a acercar" al frente liberal y resaltó que la alianza liderada por Javier Milei generó "esperanza" en la gente.

"Si ganamos la Jefatura de Gobierno sabemos que hay sectores de JxC que van a venir con nosotros, porque sabemos que dentro de ese espacio hay sectores liberales", dijo por La Nación+ el legislador porteño.

Sobre el rol de LLA remarcó: "Nosotros planteamos una política distinta y la gente nos apoya porque le dimos esperanza".

Sobre el cierre de campaña de Milei, que llenó el estadio Movistar Arena de esta capital, enfatizó que "es un claro símbolo de lo que está pasando con nuestro espacio desde que apareció en la arena política. Nosotros no sabíamos cuánta gente iba a ir porque no manejamos estructura política partidaria".

MIRÁ TAMBIÉN Personalidades de la cultura apoyaron la precandidatura presidencial de Gabriel Solano

Marra comparó el acto de Milei con los recitales del cantante Luis Miguel, quien actúa en el mismo estadio, e indicó: "La gente que trabaja en el lugar me dijo 'esto no pasa con Luis Miguel, la gente no viene tan entusiasmada como en el encuentro con Milei'".

El legislador afirmó además que su propuesta política es "meter preso a piqueteros y delincuentes, hacer que las fuerzas de seguridad tengan libertad para trabajar, construir una alcaldía para meter a los presos y bajar los impuestos".

El búnker electoral de LLA estará instalado en el Libertador Hotel, situado en Córdoba 690 de esta capital, dijeron hoy fuentes partidarias.

Milei informó a Télam que no hará más actos en lo que resta de la semana, sino que brindará "solo notas periodísticas". (Télam)