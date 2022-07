El presidente de Paraguay, Mario Abdo, afirmó que uno de los tripulantes del avión venezolano-iraní retenido en el Aeropuerto de Ezeiza había viajado a Cuba para someterse a una cirugía estética "para cambiarse la cara", por lo que señaló que la situación "parece una película". El mandatario guaraní destacó que "la Inteligencia paraguaya hizo un gran trabajo para poder determinar la peligrosidad de este vuelo y, desde que Paraguay informó y alertó, se pudieron hacer las averiguaciones". En ese sentido, el titular del Palacio de López subrayó que se pudo determinar que "gran parte de esa tripulación tiene vínculos con el terrorismo internacional". En declaraciones a la prensa, Abdo dio un llamativo detalle: "Uno inclusive se operó la cara, para cambiarse la cara, en Cuba

Imagínense. Parece una película". Y anticipó: "Más cosas se van a saber en el tiempo". Al ser consultado sobre si temía represalias por parte del Gobierno de la República Islámica de Irán, el presidente paraguayo respondió: "No preocupa. Ya contestó la Cancillería paraguaya

Paraguay tiene un compromiso decidido en la lucha contra el crimen trasnacional y el terrorismo. Vamos a seguir, no importa de qué países sean. Acá no es una cuestión contra ningún país. La lucha es contra el crimen internacional y el terrorismo". Días atrás, desde Teherán habían tildado de "sionistas" a los ministros del Interior, Federico González, y de Inteligencia, Esteban Aquino, a quienes también había acusado de estar "influenciados" por Estados Unidos. El avión Boeing 747-3B3(M) de la firma Emtrasur Cargo se encuentra retenido desde hace tres semanas y la tripulación venezolano-iraní no puede abandonar el país, ya que la Justicia ordenó que les quitaran los pasaportes mientras avanza la investigación para determinar si están relacionados con actividades terroristas. PT/KDV NA