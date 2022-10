El diputado nacional porteño por el Frente de Todos, Juan Marino, señaló hoy que el artículo 100 del presupuesto nacional 2023 plantea "una cosa justa", en torno a que los jueces paguen impuesto a las ganancias, pero está "mezclada con una cosa injusta, que los laburantes paguen impuesto al salario".

"No me gusta el artículo 100, porque choca con un paro nacional a los trabajadores y las trabajadoras judiciales. Cuando juré como diputado, juré en defensa de las luchas obreras y me molesta tener que votar contra una huelga obrera", expresó Marino durante su exposición en el Congreso Nacional.

En ese sentido, marcó la necesidad de "votar a favor" para "poner en cuestión los privilegios de los jueces del lawfare".

"Como parte de este gobierno quiero pedirle disculpas públicas a los trabajadores judiciales porque hoy no vamos a poder satisfacer con nuestro voto lo que pidieron con su paro nacional", añadió.

Y aseguró que "como militante del partido piquetero hoy tengo una decisión incómoda".

"Es un problema que tenemos que resolver desde la política. Muestra las discusiones que tenemos pendiente resolver dentro del FdT, porque del otro lado, en Juntos por el Cambio, duplicaron la cantidad de trabajadores que pagaban el impuesto al salario", completó. (Télam)