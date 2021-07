(Por Julio El Ali) La intendenta del municipio bonaerense de Moreno, Mariel Fernández, aseguró que "el Frente de Todos no debería complicarse tanto con internas en las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) por el desgaste que tienen los gobiernos que están gestionando en el marco de la pandemia de coronavirus".

A días de la fecha límite para formalizar las alianzas para las próximas elecciones, la jefa comunal de Moreno y referente del Movimiento Evita dialogó con Télam sobre la situación del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, las pujas de los distintos sectores en su distrito, la renovación generacional en el conurbano y la estrategia electoral en un contexto de pandemia.

Fernández, quien ganó el municipio en 2019 tras imponerse en una PASO en la que compitió con el entonces intendente Walter Festa y otros precandidatos, advirtió sobre la situación que se vive en los distritos más populosos y con necesidades estructurales -Moreno es uno de ellos- y cómo podría afectar a los oficialismos los efectos de la pandemia en las urnas.

"Yo no me opongo a que haya PASO", aclaró la intendenta de Moreno, aunque luego señaló: "En el marco de la pandemia y el desgaste de todos los que gobernamos, se debería no complicar tanto, con internas, la situación de las PASO, porque la energía está puesta en otro lado".

-Télam: ¿Se podría implementar una lista única en los municipios oficialistas y habilitar las internas donde gobierna la oposición?

-Fernández: Es algo que se puede dar. En los municipios oficialistas está clara la conducción política, pero no así en los distritos donde gobierna Cambiemos. Allí puede haber varios sectores que componen el Frente de Todos que quieran tener su lista propia.

-T: ¿Cuál es la mejor estrategia?

-F: La estrategia que sirva para juntar la mayor cantidad de votos es la correcta. Siempre hay que pensar en lo que sea mejor para nuestro Gobierno, y no en las personas de manera individual, aunque se vote a un candidato. Siempre hay que pensar en el proyecto.

Con respecto a la posibilidad de que haya más de una lista dentro del Frente de Todos en su propio distrito, Fernández aclaró: "No tengo problemas, las PASO son buenas", remarcó.

Incluso recordó que ella misma participó de las PASO de 2019, en aquel momento con el aval del actual jefe de la bancada oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, apuntó.

"En las primarias de 2019 Moreno sufría por la falta de conducción política y de reacción ante problemas graves, como la explosión de la escuela que provocó 2 muertes", afirmó Fernández y así aludió a las muertes de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, que trabajaban en la Escuela 49 de ese distrito, tras la explosión de una garrafa de gas el 2 de agosto de 2018.

Sobre el escenario político actual, al referirse a los sectores que confluyen en el FdT en Moreno, consideró que la coalición "está fuerte" a nivel local aunque luego agregó: "Cuando se toman algunas decisiones indefectiblemente se tocan intereses y puede haber algún enojo, pero yo no trabajo en contra de nadie, sino que trabajo en favor del pueblo de Moreno, y cuido las arcas municipales".

"Puede haber enojos, tensiones, pero es muy poco, porque además hay un cambio generacional de dirigentes muy grande en Moreno. Yo tengo 44 años y soy la más vieja", señaló.

-T: Hace años era impensado que una mujer sea intendenta de Moreno. Ya no se puede hablar más de barones del conurbano…

-F: Claro que no. Hay jóvenes de 25 años con responsabilidades, porque hay mucho recambio generacional que proviene de una nueva militancia, más cerca de la gente.

Por otro lado, a la hora de analizar cuáles deberían ser los puntos más destacados de la gestión que el FdT debería resaltar en la campaña de la provincia de Buenos Aires, Fernández aconsejó "pensar en la pospandemia".

"La gente quiere pensar para adelante y está pensando en la pospandemia, sobre cómo vamos a seguir. Por supuesto, lo que se hizo bien en la gestión de la pandemia hay que decirlo, porque es importante y hace la diferencia, pero también hay que darle a la gente mensajes positivos de cómo empezamos a salir, porque la situación los tiene muy angustiados", advirtió.

-T: Uno de los termómetros de la situación social en el territorio bonaerense ha sido históricamente su distrito. ¿Cómo está Moreno?

-F: La situación sigue siendo difícil, pero se pudo hacer un abordaje muy integral, donde la comunidad tiene una participación activa, lo que hizo que vayamos transitando en mejores condiciones esta pandemia. Mucha contención comunitaria. Años atrás, Moreno era uno de los municipios con peor situación financiera. Hoy las cuentas del municipio se fueron equilibrando y, después de muchos años, tenemos superávit. Aunque no me alcanza para resolver los problemas, es importante tener un municipio con las cuentas equilibradas. Antes, todos los recursos que llegaban, se iban a los sueldos. Y más de la mitad de la recaudación municipal se destinaba a la recolección de residuos. Eso se cambió también. Hace mucho tiempo que el pueblo de Moreno está esperando a un gobierno municipal que se ocupe de las necesidades que tiene y en eso estamos trabajando todos los días. Aunque hace falta un montón.

-T: ¿Cómo surgió su relación con Máximo Kirchner?

-F: Tuve la oportunidad de conocer a Máximo cuando fuimos con el colectivo de mujeres del Movimiento Evita a conocer el Mausoleo de Néstor (Kirchner). Ese día tuvimos una reunión de más de 3 horas y me quedó un buen vínculo. Máximo es una buena persona y creo mucho en su voluntad de transformar y mejorar las cosas en nuestro país y, a su vez, él entiende que yo quiero lo mismo, y por eso tenemos un buen vínculo, donde cada uno se va acompañando a partir del rol que cada uno tiene. (Télam)