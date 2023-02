El intendente de la Ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, aseguró que la capital provincial "es de las ciudades que más ha crecido en el país y la que menos desocupación tiene"

El mandatario local marcó que "la municipalidad tiene superávit permanente" y se jactó de haber desarrollado "una gestión que ha cumplido la totalidad de la plataforma de gobierno". Además, destacó: "Somos la única en la que podemos llegar del aeropuerto al centro en tren". Destacó el rol de Vaca Muerta y aseguró que de las cinco economías que tiene el país "Vaca Muerta es la principal porque está recién naciendo". El jefe municipal, al respecto, dijo que la capital neuquina tiene "la mayor venta en supermercados del país". Esto, según él, se debe a "un formato de gestión muy territorial" y recorrer "todos los días en los barrios de la ciudad de Neuquén"

Sobre la política social, valoró haber convertido "dos barrios en la ciudad de 3 mil lotes con servicios" para "los asentamientos de aquellas familias que llegaban y se necesitaba una planificación". En diálogo con Noticias Argentinas (NA), Gaido analizó también el escenario de las próximas elecciones, donde buscará revalidar su cargo con el sello del Movimiento Popular Neuquino (MPN), y vaticinó una victoria del oficialismo tanto a nivel local como provincial

"Me imagino una elección histórica el 16 de abril, donde el MPN tenga un amplio triunfo que demuestre que está por encima de las grietas que tienen cansados a los argentinos", opinó. -¿Cuál es su análisis del escenario electoral a nivel local?-Yo me imagino una elección histórica en la provincia de Neuquén el 16 de abril donde el Movimiento Popular Neuquino (MPN) tenga un amplio triunfo porque demuestra que está por encima de las gritas, esto que sucede a nivel nacional y de lo que los argentinos están cansados. La grieta no tiene ningún sentido, en Neuquén hemos demostrado que lo que venía funcionando se continuó, las ideas no importan de quién vengan, si son buenas hay que implementarlas. Es tan simple como eso. Neuquén tiene que darle un mensaje a la República Argentina el 16 de abril, en una elección histórica y estoy convencido que el MPN va a triunfar tanto a nivel provincial como municipal. Después llegan las elecciones nacionales que nosotros, como un espacio provincial, miramos con atención y a veces con preocupación porque no podemos creer que no se pongan de acuerdo al menos en cuestiones fundamentales como bajar la inflación, desarrollar Vaca Muerta, generar empleo estable y no gastar más de lo que recaudás.-¿Qué balance que hace de su gestión?-Neuquén es de las ciudades que más ha crecido en el país y la que menos desocupación tiene, lo que genera la oportunidad que tenga la mayor venta en supermercados del país. Hoy, 114 edificios se están construyendo en la ciudad pero eso lo queremos hacer con altruismo. Es decir, con fuertes inversiones en paseos costeros, desarrollos de los buces turísticos gratuitos, logística en los medios de transportes. Somos la única ciudad del país en la que podemos llegar del aeropuerto al centro de la ciudad con el tren, un tren interurbano que comenzó a funcionar hace un año y también conecta con la estación del colectivo. Hemos llevado adelante el Plan Dale Gas, que implica que todos los barrios de la ciudad Neuquén, en la capital de Vaca Muerta, tengan la oportunidad de tener gas

También creamos un nuevo parque industrial para que las empresas que elijan Vaca Muerta tengan la oportunidad de que se queden en la ciudad de Neuquén y creen empleo neuquino. Tenemos un pueblo científico, que es la fábrica de chimeneas limpias. Se comenzaron a construir las universidades tecnológicas nacionales en conjunto de empresas privadas, hemos firmado convenios con SANCOR Seguros, SIMA y compañías tecnológicas, que van a ser parte de ese polo también para generar ese conocimiento como tienen las grandes empresas del mundo y allí se generen las grandes ideas del desarrollo de Vaca Muerta.-¿Cómo es su relación con los vecinos y qué mejoras exigen?-El neuquino es un vecino demandante que tiene altas expectativas

Nosotros tenemos un formato de gestión, es muy territorial, estoy todos los días en los barrios de la ciudad de Neuquén, recorriendo obras, mi oficina es la calle, pero no como un concepto político que muchos usan, si como algo real, estoy todos los días circulando por diferentes barrios. Y el neuquino lo que necesita son obras de infraestructura, como cuadras de asfalto, que vean una municipalidad muy presente. Neuquén tiene un déficit en la electricidad que lo hemos resuelto desde la Municipalidad a través de la Cooperativa Eléctrica, hemos firmado un contrato y eso le ha dado previsibilidad, eso significa que en la ciudad crecés 30 años con la posibilidad de tener la potencia en electricidad para que ese crecimiento no se detenga. Tenemos un problema con el tema del agua y las cloacas. Si bien se están haciendo las inversiones no se han firmado el contrato con el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), un asunto que está tratando el Consejo Deliberante y necesita la ciudad resolver.. La situación actual de Vaca Muerta. Según el intendente Mariano Gaido, "la Argentina tiene cinco economías centrales" y una de ellas por encima de todas. "Para mí Vaca Muerta es la principal porque está recién naciendo. Cuando uno ve el campo, las hectáreas casi están en su totalidad de producción. En cambio, en Vaca Muerta aún está a un 8 por ciento de su producción, esto quiere decir que está recién naciendo y en un mundo que requiere gas y petróleo por las guerras" explicó. Tras el estallido del conflicto entre Ucrania y Rusia, el tablero geopolítico se modificó drásticamente a partir de las rupturas comerciales, lo que trajo como consecuencia una demanda de energía global que dejó a la Argentina ante una gran oportunidad

"Para eso estamos presentes los neuquinos Vaca Muerta es la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo del mundo. Los recursos que el mundo necesita, los tiene la Argentina", apuntó.-¿Y por qué aún Vaca Muerta funciona "al 8 por ciento"?-Los recursos están bajo tierra, lo que hay que generar son las herramientas para conseguirlos. Se necesitan cinco gasoductos, plantas de licuefacción y los oleoductos para sacar esa materia prima y que se puedan vender. Se están haciendo muchas inversiones pero se necesitan muchas más. Vaca Muerta no solo va a generar el autoabastecimiento del país sino que también implica que podamos venderlo a países limítrofes, lo que va a generar trabajo

Nosotros queremos que la prioridad la tenga el neuquino, pero entendemos por neuquino a aquel que llega hace un minuto a Neuquén con la expectativa de tener o generar un empleo. Para que un privado venga e invierta se necesita de un Gobierno Nacional que tenga previsibilidad. En la ciudad de Neuquén tenemos una municipalidad con superávit permanente, lo que decimos lo cumplimos, tenemos una gestión de gobierno que ha cumplido la totalidad de la plataforma de gobierno, es decir, lo que dijimos que íbamos a hacer ya lo hicimos en estos primeros tres años

Entonces, creo que el país necesita que esta economía que el mundo precisa se ponga en producción y estoy convencido de que va a suceder en los próximos años.. Temporada de verano. Históricamente, "la ciudad de Neuquén fue una ciudad de paso", reconoce Gaido. "Generalmente, la gente venía por una o dos noches para el tránsito seguirlo hacia Bariloche, San Martín de los Andes o Villa la Angostura", añade. Sin embargo, según su mirada, "hoy Neuquén se ha transformado en una ciudad de turismo de cuatro y cinco días, y eso ha potenciado la gastronomía, la hotelería y un ámbito laboral primario".-¿Qué cambió y que resultados tuvieron este año?-Neuquén está abrazada por el río Limay y río Neuquén, consolidamos unos 27 kilómetros de paseo costero y esta apuesta fuerte al turismo de la ciudad la conseguimos gracias a los paseos costeros, los parques y áreas protegidas. También promocionamos buces gratuitos que te llevan a conocer la ciudad, el Parque de los dinosaurios o el Museo Nacional de las Bellas Artes para que puedas ocupar esos días y quedes sorprendido. Este verano nos ha ido muy bien, hemos tenido una ocupación en promedio del 70 por ciento de ocupación, mientras que los fines de semana largo hemos llegado a tener un 90 por ciento de ocupación

Antes esto no pasaba, el promedio era del 30 por ciento.. Fiesta Nacional de la Confluencia de Neuquén. Desde el próximo martes 14 hasta el domingo 19 de febrero, la ciudad de Neuquén albergará la Fiesta de la Confluencia. Su line up poco tendrá que enviarle a los festivales de música más conocidos. Lali Espósito, Babasónicos, Wos, Duki, María Becerra, Airbag, Abel Pintos e Ysy A, No te va a Gustar serán algunos de los artistas que se presentarán. Lo seis días, además, se llevará a cabo en una isla sobre el río Limay con acceso libre y gratuito. "Es libre y gratuito para toda la familia, tiene un line up que realmente es de primera línea, va a haber cuatro escenarios con el mismo sonido que tuvo Coldplay. Vas a tener la oportunidad de visitar una isla porque esto sucede en una isla, que es la 132 sobre el río Limay", explicó. El predio, con capacidad para 400 mil personas, también premiará con "un sector preferencial para los buenos contribuyentes" del municipio. "Ya dijimos que Neuquén es una ciudad que genera superávit permanente en sus cuentas y queremos premiar a aquellos que han cumplido en tiempo y forma, que es el 80 por ciento de los habitantes, lo cual es un porcentaje muy alto, pocas administraciones municipales lo tienen", indicó

"Es decir, de los 10 artistas más escuchados, ocho van a estar en la ciudad de Neuquén desde el 14 de febrero -día de los enamorados- hasta el 19 de febrero", cerró. MC/SPC NA