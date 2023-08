La socióloga y escritora María Pía López consideró que la figura del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "está movilizando lógicas destituyentes del Estado, la democracia y lo público", pero también "un voto que intenta ser disciplinador de la dirigencia" política, a la que, evaluó, una parte de la ciudadanía busca marcarle "la distancia entre lo que se dice y lo que se hace".

"Creo que lo que nos dejó azorados a muchos es la aparición de una fuerza nueva que encuentra su capacidad de interpelación política y social por la vía de movilizar hastío, enojo y la distancia que para gran parte de la ciudadanía existe con respecto a los liderazgos políticos", expresó López en una entrevista realizada en el espacio de grabación de Télam, la agencia pública de noticias.

López, quien fue la primera directora del Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional, creado durante la gestión del sociólogo, docente y ensayista argentino Horacio González, opinó que la figura de Milei "está movilizando" postulados "de la derecha tradicional, lógicas destituyentes del Estado, la democracia y lo público", a la vez que motoriza "otro tipo de sentimientos más amplios, menos ideologizados".

Bajo esa perspectiva, López planteó la necesidad de diferenciar a quienes, "por hastío o enojo", consagraron el triunfo de Milei en las PASO del 13 de agosto último, de quienes respaldan un programa de gobierno de derecha. De lo contrario, analizó "estaríamos diciendo que ya está todo" dicho en materia electoral.

"Puede ser que haya un voto que intente ser disciplinador de la dirigencia. Creo que su eficacia mayúscula es haber puesto el nombre casta para referirse a la clase política, con todas las mentiras y falsedades que encubre eso. Por ejemplo, no nombrar a ciertas elites de poder que tienen, incluso, más poder que la clase política, como el Poder Judicial, el poder mediático o empresarial, que no aparecen nombrados en ese englobamiento crítico" del líder libertario, expresó.

López opinó que "la eficacia" de la utilización del término "casta" en boca de Milei se debe a que "está nombrando una cierta distancia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se enuncia como un quehacer en función del bien público, de las necesidades de las mayorías, y una realización que no termina de cumplir con sus promesas".

Frente a ese escenario, dijo la socióloga, el "principal problema que hoy tiene la campaña electoral" de Unión por la Patria (UxP) con miras a las presidenciales del 22 de octubre próximo es llevarla a cabo bajo una situación económica "crítica" y "un proceso inflacionario".

Sin embargo, consideró que la campaña del oficialismo "puede funcionar" si hace un "cierto llamado a la sensatez general, a que no cualquier cambio o transformación puede producir mejores condiciones para la vida de las mayorías".

"Lo que puede prometer hoy UxP es un orden no criminal. Podríamos decir que no es tanto, pero en estas condiciones es mucho. Puede prometer que no va a producir un estado de cosas que lleve a la pérdida de miles y miles de vidas, cosas que el resto de las fuerzas políticas hoy no está cumpliendo y no está prometiendo", aseguró.

Para la socióloga, "hay un punto que no fue puesto en juego en la campaña: volver a pensar la promesa de revitalización de lo común", una preocupación que, juzgó, no está en la órbita de las dos principales fuerzas opositoras.

"Las otras fuerzas políticas no tienen esa preocupación y UxP viene de años de desmovilización, fundamentalmente con la pandemia de Covid-19, y no recuperó nunca lo que fue la movilización anterior a 2019 y los años del kirchnerismo", reflexionó.

Con todo, sostuvo que aún en ese escenario "hay una posibilidad, y quizás ese es mi optimismo, de revitalización de los estados anímicos, de la capacidad para volver a retratar en los territorios, en los barrios, en las universidades y en las escuelas un tipo de conversación pública en la que ese malestar y ese agobio puedan tramitarse entre todos".

A casi un año del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, López evaluó que ese hecho demostró "un signo muy fuerte de debilidad y de fragilidad del movimiento político que está en el Gobierno".

En ese sentido, señaló que a poco de celebrarse 40 años de la recuperación democrática, el intento de asesinato a la vicepresidenta y su falta de esclarecimiento ponen a la democracia "solo como el nombre de un acto electoral" en el que pueden ser elegidas "personas que destruyen la institucionalidad existente hasta el momento".

"Me parece que ese es el riesgo en el que estamos ahora", concluyó María Pía López. (Télam)