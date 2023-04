La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal afirmó hoy que "no cree que la dolarización por sí misma sea lo más adecuado", y sostuvo que "hay que hacer un conjunto de reformas y un programa económico que se pueda sostener en el tiempo, para que la Argentina mejore su macro" economía.

Vidal disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba en el marco de la 29na edición del Balance de la Economía Argentina, elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas.

"Para tener menos del 1% de inflación las recetas han sido parecidas: sinceramiento de precios relativos, reducción del gasto público, la necesidad de que haya un solo tipo de cambio, reformas estructurales: una reforma laboral, previsional y tributaria", consideró.

También sostuvo que la discusión sobre la dolarización "no nos tiene que distraer de lo importante, que es el equilibrio fiscal. No creo que la dolarización por sí misma sea lo más adecuado".

"Creo que hay que hacer un conjunto de reformas y un programa económico que se pueda sostener en el tiempo, para que la Argentina mejore su macro y, por lo tanto, genere condiciones para mejorar su micro", agregó.

Destacó además que se debe establecer "la ejemplaridad" y que "el ajuste de la política es sólo es una parte". Señaló que "soy la primera gobernadora en no cobrar jubilación de privilegio, implementamos Declaraciones Juradas para todos los funcionarios públicos de manera obligatoria en mi gestión, se bajaron 40% los cargos políticos, se puso tope a gastos de Legislatura de la provincia".

En cuanto a las reformas, dijo que "lo que hicieron los demás países vecinos, Chile, Bolivia Paraguay, las recetas son parecidas, pero ellos lo resolvieron en los años 80, nosotros todavía estamos discutiendo".

"Necesitamos reformas estructurales, reforma laboral, reforma previsional y reforma tributaria. Eso no puede esperar", aseveró.

Sobre el sistema educativo dijo: "Hoy de cada 100 chicos que empiezan el nivel primario solo 16 terminan el secundario, sabiendo que necesitan de Lengua y Matemáticas. Y sólo un 20% de argentinos tiene título universitario".

Vidal estuvo acompañada por el senador Luis Juez, candidato a gobernador de Córdoba de JxC, y el diputado Rodrigo De Loredo, quien asoma como candidato a intendente capitalino por el mismo espacio.

Sobre su candidatura presidencial, en una entrevista previa afirmó: "Me gustaría ser Presidenta, pero no sé si este es el año para encarar esa responsabilidad. La política no es una carrera de cargos, uno no siempre debe ser candidato a algo". (Télam)