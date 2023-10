La candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, María Eugenia Talerico, aseguró que lo que llamó la atención en el caso de Martín Insaurralde es que "es un funcionario público y no un empresario", a la vez que dijo que "está empezando a supurar un poder corrupto". "Lo que llama la atención es que Insaurralde es un funcionario público, el problema de Insaurralde y el enriquecimiento ilícito surge porque desde los 16 años es una persona que está en política. Lo teníamos haciendo declaraciones sobre su familia, su ética y su compromiso y acá lo vemos. Todo el mundo sabe cuándo se fue a vivir a Puerto Madero, está empezando a supurar un poder corrupto", señaló. En diálogo con Antonio Fernández Llorente por Splendid-AM990, la ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) añadió: "Cuando me dicen que (Axel) Kicillof no es lo mismo, yo digo que cuando uno se rodea de personas de esa naturaleza sabe perfectamente con quien está". "No es una vida íntima, son tres matrimonios con cuatro hijos, imaginen lo que es mantener ese estado familiar una persona que es funcionaria pública. Hay una investigación profunda de un funcionario público que no hay dudas que se enriqueció ilícitamente. La denuncia es más profunda porque el lavado de dinero es un delito que atrapa a las personas del círculo íntimo del funcionario incluso sus hijos que son usados a veces porque les ponen sociedades a su nombre y acá están las dos mujeres atrapadas por este delito", dijo. Además, indicó: "Es una forma de hacer política del kirchnerismo. Es una cachetada a la gente que un funcionario de la provincia de Buenos Aires que está a 20 días de una elección crucial en la vida de los argentinos esté en un yate porque, más allá del enriquecimiento y el dinero, la responsabilidad cívica de un conurbano que es el más pobre de la Argentina donde el puso a candidato a intendente a Fernando Otermín que es el presidente de la legislatura de la provincia de Buenos Aires donde también hay señales de corrupción enorme a partir del caso de Chocolate Rigau". "Estoy caminando cada rincón de la provincia de Buenos Aires y, más allá del poder del peronismo para organizar una elección, acá no hay votos para Sergio Massa, es un señor que desconoce al Gobierno al que pertenece, desconoce que hace un año es funcionario del Ministerio de Economía", aseveró Talerico. En tanto, manifestó: "En los últimos 20 años, los escándalos son cada vez peor, pero no hay que meter a todos en la misma bolsa. El problema es que todos ven y nadie dice nada, llegamos a un momento de descomposición donde tenemos que empezar a sacarnos las caretas, tenemos a una vicepresidenta condenada por defraudación del estado, (Amado) Boudou, (Julio) De Vido, los famosos bolsos". "A la Argentina la sacaremos adelante cuando saquemos todos los entramados. Estamos a 20 días de una elección crucial, (Javier) Milei ha instalado temas muy valiosos pero con inexperiencia y a los gritos. Somos un país federal y republicano, la Argentina no tiene tiempo de experimentar", expresó. Finalmente, dijo: "La base de Milei es una gran bronca, la gente piensa que va a poder pero no va a poder ser, le quiero decir a la gente que es muy peligroso para todos, será una gran frustración porque no conoce institucionalmente a la Argentina y provocará una crisis muy seria"

