La diputada provincial de Juntos por el Cambio Carolina Píparo anunció hoy que será precandidata a diputada nacional acompañando a José Luis Espert en las elecciones primarias PASO.

"Voy a ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert en la fórmula", posteó Píparo en su cuenta de Twitter y compartió una foto suya junto al economista sentados en el pasto.

Píparo dimitió a su cargo de funcionaria en el municipio de La Plata: "Hola a todos, acabo de mandarle mi renuncia indeclinable a Julio (Garro, el intendente). El equipo queda a disposición y cada uno de ustedes sabe del compromiso de los integrantes de la secretaría. Lo mejor en este 2021 para todos, estamos en contacto. Cariños!", dijo.

En un hilo de tuits explicó que Espert "propuso una gran PASO de toda la oposición y eso no prosperó. No acuerdo con la idea de que un puñado de dirigentes sean los que determinen quién está en la lista y quién no", en un mensaje al PRO.

Píparo ingresó a la política en las filas del PRO pero ahora quedó marginada de esa estructura. La dirigente quedó en medio de una complicada situación cuando su marido atropelló con su auto a un joven presumiendo que era un ladrón.

"Me asustan la imposición, la resignación y la falta de voces distintas representando a los bonaerenses, pero nunca me asustaron los desafíos", destacó.

Píparo es diputada provincial de JxC y era titular de la Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de La Plata. Años atrás perdió un bebé tras ser atacada por un motochorro en una salidera bancaria.

Espert armó un frente electoral de centroderecha conformado por la Ucedé y los partidos Demócrata, Autonomista, Republicanos Unidos (PBA), Dignidad Popular, Encuentro Plural Alternativo, Alternativa Libre y Movimiento Libertario Republicano. (Télam)