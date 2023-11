La diputada nacional del interbloque Juntos Margarita Stolbizer expresó hoy que "Argentina inicia una nueva etapa", al felicitar al presidente electo Javier Milei, y anunció que su partido, Generación para un Encuentro Nacional (GEN), será "una oposición responsable" en el Congreso y defenderá "derechos y conquistas".

"Argentina inicia una nueva etapa. Felicitaciones Javier Milei y equipo. Democracia es pluralismo, alternancia, diálogo y respeto a la voluntad popular. Gran desafío de quienes van a gobernar para mejorar y que el cambio tenga sentido y contenido", escribió en su cuenta de X la fundadora del GEN, uno de los partidos que conforma Juntos por el Cambio (JxC).

Margarita Stolbizer, titular del GEN.

Stolbizer, que se había manifestado en contra de la alianza que un sector de la coalición -principalmente un grupo del PRO- gestó con Milei para el balotaje, planteó que habrá un "nuevo Congreso con equilibrio y diversidad" y anunció el rol que tendrá su partido.

"Seremos GEN, una oposición responsable, para defender derechos y conquistas como parte del futuro que queremos, con igualdad y decencia. Un mal gobierno es causa del hartazgo social. El nuevo gobierno está obligado a dar respuestas e iniciar un tiempo de diálogo y progreso", resaltó.

Días antes del balotaje, Stolbizer se expresó contra quienes "no condenan los crímenes de la dictadura", y señaló que "la democracia es pluralismo y respeto por las ideas diversas", marcando distancia con el grupo de JxC que apoyó a Milei.

"40 Años de Democracia y la gesta de Raúl Alfonsín no fueron en vano. Terminamos con los golpes militares. Falta mucho por resolver, pero vivimos en paz, elegimos y cambiamos cada 2 años. NO a quienes no condenan los crímenes de la dictadura", escribió en ese momento Stolbizer en X. (Télam)