El diputado nacional santafesino Marcos Cleri (Frente de Todos) dijo hoy que Juntos por el Cambio "se opone por oponerse", al aludir a las ausencias de los legisladores de esa alianza en la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Tramite Legislativo donde se aprobaron diversos DNU que el Ejecutivo Nacional emitió durante la pandemia.

Tras afirmar que son "situaciones constantes" de parte de la bancada macrista-radical, el diputado oficialista descartó que la elección legislativa en Santa Fe se haya "provincializado" y destacó los niveles de vacunación contra el coronavirus.

"La oposición siempre quiso tratar todos los decretos que iban ingresando a la comisión. Nos quedaban 116 decretos por tratar. Me presentaron una nota el 1 de julio donde decían que los querían tratar por módulos y de manera inmediata. Los trabajamos con los asesores y en el día de hoy, cuando fueron citados para tratar los decretos, hicieron una conferencia de prensa, después se fueron y plantearon cosas que nada que ver", dijo Cleri que preside la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

El oficialismo aprobó hoy un conjunto de decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2019, sin la presencia de la oposición.

Y agregó en declaraciones a El Destape Radio: "Quieren sesionar y cuando vamos a sesionar dicen que no quieren". Para el diputado del FdT "son situaciones constantes" y que evidencian que la oposición "no estaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para estar presente en el Congreso o no les interesó ir a debatir: Se opusieron como siempre lo hacen, por oponerse".

Sobre si estima que Juntos por el Cambio y otros bancadas no oficialistas asistirán a discutir al Congreso, Cleri estimó que "siempre hay que debatir de cara a la ciudadanía" y que el Frente de Todos demostró que no tiene "nada que ocultar".

"A pesar de la pandemia, nuestro Congreso trabajó muchísimo más que en los cuatro años de Cambiemos", afirmó.

El referente del Frente de Todos por Santa Fe se refirió al resultado de las elecciones en esa provincia y aseguró que están tratando de lograr una "macroeconomía resuelta" para "resolver esa brutal deuda que nos dejó Cambiemos".

Cleri descartó que se haya provincializado la elección: "En Santa Fe se trató de buscar un equilibrio justo y necesario dentro de lo que fue el Frente para poder tener la propuesta de la provincia que acompañe el desarrollo nacional, seguramente lo vamos a continuar potenciando". Destacó además los niveles de vacunación de la provincia donde "más 65% de nuestra población vacunada". (Télam)