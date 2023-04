El exadministrador de la Corte Suprema de Justicia Héctor Marchi señaló hoy que "la informalidad llegó para quedarse" en ese tribunal, al poner de relieve las irregularidades en la obra social del Poder Judicial ante la comisión de Juicio Político de Diputados, donde también denunció haber recibido "seguimiento y amenazas".

El hasta el jueves administrador general de la Corte, desplazado por decisión de la mayoría de los ministros, dijo que fue Silvio Robles (asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti), quien los amenazó: "Por supuesto", respondió el funcionario judicial cuando la diputada Mara Brawer (FdT) le preguntó si se trataba de ese colaborador.

"Yo he sufrido seguimientos y amenazas; también funcionarios que han colaborado conmigo en la auditoría que realizamos sobre la obra social. Esto, que excede el marco de un tema tan particular como la obra social, genera mucha presión en mí, pero no me impide contar la verdad", señaló el testigo.

Marchi denunció: "El informe número 4 de auditoría (que realizó sobre la obra social) se lo di a Robles y no se si llegó (a Rosatti)" y recordó que "en diciembre Robles mandó un mail diciendo que se suprimía la casilla de Rosatti y que todas las comunicaciones se las debían realizar a la suya".

MIRÁ TAMBIÉN Kicillof defendió la reindustrialización en Argentina al reunirse con líderes del sector en Brasil

"El traslado (a otra dependencia judicial) que han hecho de mí luego de mostrarles como es la administración de la obra social, tiene que ver con esto. La informalidad llegó para quedarse en la Corte Suprema", advirtió. (Télam)