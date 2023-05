El exadministrador de la Corte Suprema de Justicia Héctor Marchi declarará hoy como testigo en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial desde el año 2020 en adelante, informaron fuentes judiciales.

Marchi fue convocado por el juez federal Ariel Lijo, luego de presentar un escrito ante la fiscalía a cargo de Ramiro González, donde se había puesto a disposición para declarar como testigo para "ofrecer prueba" en el expediente "respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación".

El funcionario del máximo tribunal del país, quien fue desplazado la semana pasada a la Cámara de la Seguridad Social, anunció en aquel escrito al que accedió Télam que además hará saber a la Justicia "sobre presiones y posibles persecuciones sufridas" tanto hacia él como a terceros con los que se relacionó en el ámbito de sus funciones.

Marchi estaba citado hoy a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde debía ampliar su declaración en el proceso de remoción que se sigue a los jueces que integran del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Sin embargo, el exadministrador avisó que tenía que comparecer ante Lijo y la comisión decidió convocarlo para el próximo 9 de mayo.

No obstante, hoy declarará ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja el otro exadministrador de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn) Aldo Tonón, quien ya rechazó dos convocatorias y se le cursó una tercera citación bajo advertencia de tramitar su presencia por la fuerza pública a partir de la correspondiente vía judicial.

"Si no viene, vamos a votar la resolución donde comunicamos al juez la incomparecencia y pedimos que lo traiga con la fuerza pública", advirtió en declaraciones a Télam la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard.

Comisión de Juicio Político

El expediente en el que fue convocado a declarar Marchi ante la Justicia se inició a partir de una presentación que hizo el fiscal Guillermo Marijuan, en otra causa en la que se investigan irregularidades en el manejo de la obra social, luego de que la Corte Suprema emitiera una acordada que incluyó una disidencia de Lorenzetti de la que se desprendían situaciones que debía ser investigadas.

El expediente en que Marijuan había hecho la presentación está enfocado en un período de tiempo determinado en el cual la obra social del Poder Judicial estuvo bajo el cargo de Aldo Tonón, mientras que la causa en la que finalmente declarará Marchi está enfocada en la gestión del nuevo directorio que lidera Mariano Althabe.

La semana pasada, Marchi declaró como testigo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y denunció que recibió "seguimiento y amenazas".

Silvio Robles junto a Horacio Rosatti

"Yo he sufrido seguimientos y amenazas; también funcionarios que han colaborado conmigo en la auditoría que realizamos sobre la obra social. Esto, que excede el marco de un tema tan particular como la obra social, genera mucha presión en mí, pero no me impide contar la verdad", señaló.

Marchi denunció: "El informe número 4 de auditoría (que realizó sobre la obra social) se lo di a (Silvio) Robles y no se si llegó (a Horacio Rosatti)", y recordó que "en diciembre Robles (estrecho colaborador del presidente de la Corte) mandó un mail diciendo que se suprimía la casilla de Rosatti y que todas las comunicaciones se las debían realizar a la suya".

"El traslado (a otra dependencia judicial) que han hecho de mí luego de mostrarles como es la administración de la obra social, tiene que ver con esto. La informalidad llegó para quedarse en la Corte Suprema", advirtió. (Télam)