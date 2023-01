El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, pidió hoy licencia tras nuevas filtraciones ilegales de presuntos chats privados que lo tendrían como protagonista

Así lo anunció durante la presentación del Mapa del Delito 2022, junto al jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel. "En las últimas semanas estamos siendo objeto de una operación infame de grupos de tarea que realizan inteligencia sobre las personas y violan la intimidad. No solo realizan eso, sino que montan situaciones que no son reales y las editan para no hacerlas verdaderas", advirtió el funcionario de la administración de Horacio Rodríguez Larreta. GD/AMR NA