El diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos) pidió hoy "garantizar la unidad del peronismo" de cara a las PASO del 13 de agosto y a un día del cierre de listas, y renovó su apoyo a la precandidatura presidencial de Daniel Scioli, al destacar que “tiene la experiencia, la capacidad y la preparación para llevar adelante un proyecto nacional y popular para la Argentina”.

"El peronismo tiene una dinámica muy importante, muchas expresiones y en este caso distintas candidaturas. Y cuando hay aspiraciones de los dirigentes creo que lo mejor es que esto se resuelva en elecciones”, señaló el diputado en declaraciones a radio Provincia.

Asimismo, recordó que “el peronismo una vez en la vida uso las internas nacionales, en 1988".

"Después las candidaturas se han resuelto con listas únicas para la presidencia de la Nación. Y las PASO se han utilizado a nivel provincial, para gobernadores y cargos parlamentarios”, completó.

Respecto de las otras posibles precandidaturas agregó que “son todos buenos compañeros" y dijo: "'Wado' de Pedro, Juan Manzur, todos merecen el mayor de los respectos. Y, si nos toca ganar, tendrán que integrarse y, si a ellos les tocara ganar, tendremos que integrarnos. Tenemos que garantizar la unidad de peronismo”.

Sobre la posibilidad de acompañar a Scioli como precandidato a vicepresidente, Casaretto dijo: “Tengo experiencia, tengo preparación, tengo conocimiento pero la definición de la fórmula será entre hoy y mañana”.

“Cuando he tenido tareas a nivel provincial, pienso como gobernador, con una mentalidad global y, cuando me toca cumplir funciones nacionales, yo pienso como presidente de la nación. Yo me tengo una fe enorme para las funciones más importantes pero nadie me ha ofrecido nada y no puedo probarme ningún saco antes de tiempo. Si eso ocurriera, voy a asumir los máximos desafíos", aseguró. (Télam)