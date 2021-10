El jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibió hoy al periodista Roberto Di Sandro, un histórico cronista que lleva 74 años acreditado en la Casa Rosada y que ha desempeñado una extensa carrera a lo largo de 28 gestiones de gobierno.

"En un gesto de reconocimiento a la trayectoria de quien arrancó en la agencia Télam en la adolescencia y aún hoy, con 90 años, ejerce la profesión, el jefe de Gabinete agradeció la presencia del periodista y compartió con él su visión acerca de la realidad actual y la importancia del rol de los medios en la vida política democrática", indicó un comunicado de la Jefatura de Gabinete.

Manzur celebró haber conocido a "quien desde hace 70 años da testimonio del acontecer político del país" y se refirió a Di Sandro como "un hombre de oficio, comprometido con la historia y con la información y cuya labor es imprescindible para profundizar la cultura del diálogo y la democracia en nuestro país”.

Di Sandro, por su parte, relató que le comentó al jefe de Gabinete lo "importante" que constituye para los periodistas "mantener un contacto permanente" con los funcionarios de Gobierno.

También, mencionó que vio a Manzur como un dirigente interesado en que la información sea difundida "sin ser deformada" y planteó: "La realidad, la claridad, tiene que estar sobre la mesa cuando se habla con los periodistas”.

Di Sandro, quien conoce a Manzur desde su gestión como gobernador de Tucumán y luego como ministro de Salud de la Nación, cubrió periodísticamente momentos trascendentales de la vida política argentina, como el bombardeo a la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, hecho que estuvo presente en la conversación con el jefe de Gabinete.

“Hubo cuatro periodistas que ya no están, y otros tres que como yo, fuimos testigos de una masacre: hubo más de 300 muertos. No es que me quiera olvidar, porque no me voy a olvidar nunca, pero fue uno de los hechos más terroríficos que ocurrieron aquí en la República Argentina”, recordó.

Di Sandro se reivindica “peronista histórico” y cuando le preguntan cuántos presidentes vio, responde "uno sólo, Juan Perón", impresión que también le manifestó a Manzur.

"Hay muchas formas de deformar las cosas pero, evidentemente, ampliando, difundiendo y aclarando -y él lo puede hacer, y el Gobierno también-, puede llegarse al diálogo. Aquellos que no quieren el diálogo tienen que acoplarse al diálogo porque lo necesitamos ahora y se lo digo yo que tengo 74 años dentro de la Casa de Gobierno”, declaró el histórico periodista.

Del encuentro, participaron además el secretario de Comunicación y Prensa de Presidencia, Juan Ross; la secretaria de Medios y Comunicación Pública, Valeria Zapesochny, además de periodistas acreditados en Casa Rosada. (Télam)