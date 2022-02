El jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró que los 90 millones de dólares de inversión para la construcción del Parque Solar Zonda, en la provincia de San Juan, refleja que se busca tener una "Argentina profundamente federal" ya que "se está haciendo una inversión millonaria en dólares en el interior del interior" del país.

Manzur pronunció estos conceptos en un acto realizado en el Parque Solar Ullúm, que recorrió junto al gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

"Este parque solar refleja una Argentina profundamente federal ya que se está haciendo una inversión millonaria en dólares en el interior del interior de la Argentina", subrayó Manzur.

Por eso, el jefe de Gabinete prometió que, en el marco de esa mirada federal, "todo el Gobierno nacional va a estar para sumar en San Juan".

De esa forma, Manzur encabezó el anuncio de la empresa estatal YPF, que construirá en San Juan el parque solar más grande del país, con más de 300 MW de potencia instalada y que se proyecta esté listo a principios del 2023.

En otro tramo de su discurso, Manzur consideró que a la Argentina "hay que darle trabajo y, para eso, hace falta energía, y la energía tiene que ser acorde al desarrollo de los nuevos tiempos, con energía limpia, energía renovable".

"Por eso -subrayó- hoy es una mirada al futuro que estamos haciendo, todo esto que ya está, y, a partir de esto que ya está, más las otras planificadas, seguir mirando hacia adelante. Hay un gran futuro".

En este marco, dijo que comparte con el gobernador Uñac que la Argentina "tiene un gran futuro, una gran potencialidad" con "reservas extraordinarias" de energía "como ningún país en el mundo, capacidad de producir como pocos países".

Manzur puntualizó que la Argentina el año pasado, "con toda la pandemia, con todas las dificultades, creció más del 10% de su PBI", y ponderó que se "exportó más de 75.000 millones de dólares, algo que no se registraba desde el 2010/2011 y esto se hizo en plena pandemia, con todo el viento de frente"

El jefe de Gabinete dijo que el Estado "tiene que genera los medios y la infraestructura para que el sector privado llegue en su plenitud" a producir y subrayó que el Gobierno nacional "va a estar acompañado al gobernador para que haya progreso".

En otro tramo de su discurso, al insistir en la mirada "federal" del Gobierno, el jefe de Gabinete dijo que uno de esos propósitos es que las "familias vivan donde vivan se puedan desarrollar y tener acceso a los bienes básicos".

Insistió en su objetivo de una Argentina que "cierre brecha" y apuntó que eso se va a lograr "a partir de la inversión".

"Hay que sumar en la Argentina y sumar con una direccionalidad clara y eso es lo que hoy nos están demandando", reflexionó Manzur.

Acerca del parque solar que se empazará a construir, consideró que significa un "punto de inflexión" y que que "hoy estamos viviendo un antes y un después".

"Esto no es generación espontánea, esto no se hace de un día para otro, sino que hay una planificación estratégica", insistió el jefe de Gabinete. Manzur, en esa mirada federa, afirmo que "sin energía no hay desarrollo, sin energía no hay producción y sin producción no hay trabajo".

El parque solar está ubicado en el norte de San Juan y tendrá una potencia de 300 MW equivalente al consumo de 140.000 hogares.

Manzur encabezó el acto junto y el titular de la empresa estatal YPF, Pablo González, y el CEO Martín Mandarano, entre otros funcionarios.

Uñac, por su parte, destacó que su provincia haya sido elegida para realizar esa inversión por parte de la empresa petrolera. "Vienen con buenas noticias para el país y para San Juan", sostuvo.

Asimismo, mencionó que la esa inversión se hace a partir de "una apuesta en la que la provincia se posicionó y hoy se ve reconocida por la inversión de una empresa emblemática como es YPF".

El Parque está ubicado en Ullúm y es el primer proyecto solar de YPF Luz con potencial de ser el mayor generador de energía del país, según informó la empresa.

Generará energía solar fotovoltaica, obtenida en la transformación de la energía de la radiación solar en energía eléctrica y tendrá 300MW de capacidad instalada total que se realizarán en tres etapas de 100MW cada una, equivalente al consumo de 140.000 hogares.

De acuerdo con lo proyectado, YPF Luz venderá la energía limpia generada a grandes usuarios y clientes industriales en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER). (Télam)