El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Salud, Carla Vizzotti, coincidieron hoy en la importancia del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático como "política de Estado" para ir a hacia una producción sostenible de riqueza y de reducción de la pobreza, así como para definir medidas destinadas a combatir los efectos dañinos del cambio climático en la salud de los argentinos.

Al hablar en la presentación del Plan en un acto realizado en e Museo de Bicentenario de la Casa Rosada, que encabezó el presidente Alberto Fernández, Manzur señaló que la iniciativa "tiene que ver con el futuro de la Argentina", con un "objetivo claro" que "habla a las claras que se trata de una política de Estado" vinculada al "mediano y el largo plazo" diseñada "en forma transversal a cada una de las áreas del gobierno".

Dijo que "el impulso del presidente" al Plan "va mucho más allá de los períodos democráticos de gobierno" y apuntó que el hecho de tener en la Argentina de hoy "un Gabinete Nacional vinculado al cambio climático es toda una definición", donde "cada una de las áreas tiene algo para contar y para aportar", en el marco de una iniciativa "que está escrita, consensuado y dialogada, y esa es su trascendencia".

El Jefe Gabinete agregó que representa "una mirada optimista hacia un futuro cercano, pero cuidando el medio ambiente", realizada con "voluntad y decisión política, y con la planificación que es típica de nuestro espacio político", con "toda una simbología para asegurar un futuro mejor para la Argentina".

Cabandié, por su parte, subrayó que en la actualidad "hay otro paradigma donde la agenda ambiental tiene que estar por encima incluso de muchas decisiones del sector productivo", que "no va a tener producción ni utilidades si se siguen empleando los mismos métodos y las técnicas, y vamos a seguir empeorando los niveles de pobreza de la población".

El ministro reconoció que este cambio de paradigma "genera tensiones con el sector productivo", pero exhortó a "buscar consensos y miradas superadoras y una síntesis que pueda cobijarnos a todos", y dijo que si bien en el diálogo "no vamos a pensar de la misma manera en todo, hay algo que nos tiene que unir que, sin dudas, es seguir teniendo una calidad de vida suficiente para las próximas generaciones, y para la actual incluso".

Además, opinó que "la única solución para salir de ese nivel oprobioso de pobreza es lograr una producción sostenible, no como la del siglo XX la producción para no la producción como en el siglo XX" y manifestó que "eso implica un presupuesto muy grande, no implica matriz energética sino cambio de maquinaria, tecnología, decisiones políticas, nuevas normas y una justicia presente y que sea activa" para resolver sobre estos temas.

Cabandié ponderó el "compromiso de financiamiento que los países ricos para solventar la transición ecológica de los países en desarrollo como el nuestro", ya que son responsables de más del 70% de la emisión de gases contaminantes, pero sostuvo que se debe "reclamar" para que se concrete esa ayuda y que "no pongan barreras a los salarios bajo la excusa del cambio climático".

En tanto, Vizzotti detalló las acciones del ministerio de Salud para "aportar a este enorme desafío que es el Plan", donde se trabajó "con un enfoque transversal" y permitió "categorizar la implicancia en la salud de más de 160 de estas medidas, clasificándolas en aquellas que generan beneficios para la salud, medidas neutras y las que pueden poner en riesgo la salud, para elaborar recomendaciones para mejorar los aspectos sanitarios".

La ministra anticipó que "está muy avanzada una resolución ministerial conjunta sobre los objetivos fundamentales más específicos para nuestros dos ministerios, que es disminuir la mortalidad y la morbilidad asociada a la variabilidad climática y el cambio climático", a partir de "medidas de promoción y protección de la salud y desarrollar un sistema de salud en cada rincón del país", y valoró este "trabajo articulado".

Comentó, además, que la Argentina recibió de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) "el primer fondo verde del clima a nivel mundial para salud", el cual "comenzó a implementarse en mayo pasado para "incrementar las capacidades del sector de salud y fortalecer la coordinación de la acción climática en Argentina a nivel nacional y subnacional", y que ya generó acciones en las provincias de Misiones. Neuquén y Tucumán. (Télam)