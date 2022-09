El jefe de Gabinete, Juan Manzur, dijo hoy, ante los diferentes puntos de vista expresados por la oposición en relación a la forma en que el Gobierno aborda una serie de temas, que "las diferencias que podemos tener nosotros las ordena el voto popular", en el marco de la sesión en la que el funcionario presenta su informe de gestión en Diputados.

"Las diferencias que podemos tener nosotros las ordena el voto popular, hoy somos gobierno nosotros, y ese es el mandato que tenemos. Puede haber disensos y puntos de vista diferentes, pero esta es la democracia", remarcó.

El jefe de ministros, continuó: "Mi ponencia fue hablar para adelante y hablar de nosotros, sin compararnos con gestiones anteriores, como seguimos hacia adelante, ese es el gran desafío. Me llevaron a poder comparar algunas cosas y con gusto vamos a comparar".

"Estamos en una situación difícil y lo reconocemos, me obligan a dar datos que no iba a mencionar pero tengo que decirlo, entre 2017 y 2019 las jubilaciones perdieron un 20% y hoy hemos recuperado un 28%", graficó.

En cuanto a narcotráfico, mencionó: "Como no pasaba en décadas, en más de 20 años, en 2022, argentina dejo de estar en la lista de los países de precursores químicos".

"En el tema del default tuvimos que ir (a negociar con el FMI), fuimos porque ustedes nos endeudaron y ahora tuvimos que ir a ver de que manera nos desendeudamos. Por favor, les pido prudencia y serenidad", expresó.

En ese sentido, agregó: "Si hay algo que no busco es no hablar para atrás, porque tenemos un gran país. No nos pongamos a ver quien fue primero o después al FMI".

"Nosotros encontramos al país en default, ¿o si no que es un 'reperfilamiento'? Fueron al FMI y ahora nos critican porque nuestro ministro va y se sienta para arreglar esta situación", completó.

Manzur dijo que "todo lo que nos ayudaron, lo agradecemos y lo valoramos. Lo único que quisimos mostrar con este informe es un marco de la realidad; y para adelante en el marco de acercar posiciones, es lo que queremos, lo que buscamos".

"Cometimos errores, sí, pero estamos llenos de una vocación inquebrantable en un contexto complejo", cerró en el segmento de las respuestas a Juntos por el Cambio.

En su discurso, el titular de la bancada radical, Mario Negri, había señalado que "en mil días, el gobierno se ha endeudado a un ritmo de 100 millones de dólares por día. Además, 19 millones de argentinos son pobres. En cuanto a inflación estamos casi en los 3 dígitos".

Sobre el diálogo entre oficialismo y oposición, el cordobés marcó que "no es un mensaje de WhatsApp o un tuit. El diálogo no se hace yendo a misa. Allí vayan a confesar sus pecados. El diálogo no se hace en una basílica sino en el Congreso. Vengan al Parlamento a proponer una agenda. Es acá donde se debate".

Luego el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, expresó: "Son un Gobierno que en 3 años que van a cumplir nunca encontraron el rumbo. No se sabe quién define las políticas, no se sabe qué rol cumple el presidente. No vino a darle en un año explicaciones a la gente que es lo que corresponde. La verdad que hoy vino con relato de ficción".

"Nosotros no lo esperamos con carteles, ni lo interrumpimos cuando habla, somos respetuosos no le hacemos lo que le hacían a Marcos Peña. Acá tiene una bancada opositora responsable que lo va dejar hablar, que lo va a escuchar, aunque después escuchamos lo que escuchamos", completó el bonaerense, poniendo de relieve los informes del Jefe de Gabinete del gobierno de Cambiemos. (Télam)