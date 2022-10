El secretario gremial de la CGT, Mario Manrique (Smata), se mostró en favor de la aplicación de un incremento salarial por suma fija para los trabajadores, que compense las pérdida en el poder adquisitivo generadas por la inflación, al considerar que "nadie pierde nada" con un aumento de este tipo.

"Nadie pierde nada si hay un aumento por suma fija. Se trata de una mejora salarial a los trabajadores. Si alguien se puede ofender con esa medida, pues que se ofenda. No podemos esperar mucho tiempo más. Hay gente que necesita reforzar sus ingresos", señaló Manrique en declaraciones a la radio AM 750.

Ayer, Manrique se reunió con el ministro de Economía Sergio Massa junto a una delegación de gremialistas que encabezó el secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, y aseguró que el funcionario nacional "entiende la situación" que atraviesan actualmente los trabajadores.

En ese sentido, el también adjunto del sindicato de Smata, estimó que las demandas planteadas por el sector la central obrera representado en la denominada Corriente Federal "seguramente" tendrá una resolución cuando el funcionario retorne al país tras la gira que lleva a cabo por los Estados Unidos.

"Nos reunimos junto a Pablo Moyano (secretario adjunto del gremio de Camioneros) con Sergio Massa, porque estábamos pidiendo que se suban los topes del Salario familiar, de Ganancias y que se aplique una suma fija para los sueldos que están por debajo de la línea de pobreza. Nos dijo que lo tiene en carpeta y que a su regreso de Estados Unidos seguramente íbamos a tener novedades positivas", afirmó Manrique.

El dirigente sostuvo además que la gestión que encabezará Raquel "Kelly" Olmos en el Ministerio de Trabajo "tiene que resolver las problemáticas que se le plantean en las cuestiones del salario".

"Esperemos que la nueva conducción del Ministerio pueda tener una gestión más ágil y comprometida. La cartera de Trabajo debe hoy tener un rol central en el desarrollo de políticas de creación de empleo. Necesitamos justicia y firmeza, algo que no tuvimos hasta ahora. Esperemos que con la nueva ministra eso cambie", subrayó.

Por otra parte, Manrique aseguró que no hay diálogo con el sector de la central obrera que incluye a los cosecretarios generales de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio).

"Cuando hablan de la CGT, hablan de Daer y Acuña, pero Pablo Moyano, yo y muchos otros compañeros también somos CGT. No tenemos diálogo con ese sector de la central obrera. Igual ellos dijeron que, más allá de no estar de acuerdo, no se van a oponer a un aumento por suma fija", afirmó.

Manrique evaluó que si un sector de los dirigentes de la CGT hace un acto en Obras Sanitarias y otro en Plaza de Mayo, "es obvio de que el dialogo no existe" en referencia a las diferentes convocatorias anunciadas para celebrar el Día de la Lealtad peronista el próximo lunes 17 de octubre.

"Nosotros, con Pablo Moyano, luchamos por los laburantes. Acá tenemos un problema grande que es la inflación que nos come el salario. Es momento de implementar políticas con mejor distribución de la riqueza, puntualizó. (Télam)