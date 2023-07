(Actualiza información)

El dirigente sindical de Smata y precandidato a diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) por la provincia de Buenos Aires, Mario Manrique, pidió hoy "concurrir masivamente" a votar en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto y afirmó que "con (el ministro de Economía y precandidato a presidente Sergio) Massa vamos a ganar".

"Hoy no ir a votar es pegarse un tiro en el pie", sostuvo el precandidato en declaraciones al programa "Te aviso con Tiempo", ciclo del diario Tiempo Argentino en la AM530, y pidió "concurrir masivamente" a votar en las las elecciones PASO.

Manrique señaló que "con Massa vamos a ganar" y sostuvo que "es mi espacio y trabajo para que gane. Tenemos la obligación de cumplir el mandato social y no podemos defraudar otra vez a la gente".

"Nosotros tenemos que lograr que el 75 o el 80 por ciento de la ciudadanía vaya a votar. Si lo logramos no es que ganamos, los aplastamos", aseguró.

Asimismo, expresó que "muchos compañeros están enojados porque tienen la heladera vacía o problemas con el alquiler, por ejemplo", y dijo que "nos debemos comprometer a hacerlo y revertirlo".

"Pero hoy no es la hora de los dirigentes, sino la hora del pueblo. Después si nosotros no cumplimos y nos distraemos, el pueblo hará tronar el escarmiento", aseguró le precandidato a diputado nacional.

Además, agregó que "tenemos un gran yunque que es el acuerdo con el FMI. Nos guste o no hay que pagar al Fondo, pero no con el esfuerzo de la gente porque la gente ya no da más". (Télam)