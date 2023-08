El secretario adjunto del Gremio de Smata, Mario “Paco” Marique consideró hoy que la gente “dio un mensaje” en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) el domingo pasado, y afirmó que para que Unión por la Patria (UxP) revierta el resultado adverso que obtuvo en esos comicios el "Estado se tiene que hacer presente".

"El Estado se tiene que hacer presente. Y el Gobierno tenemos que tomar medidas. No se puede seguir con el laburo en negro. Tenemos que aplicar la Ley y controlar la evasión impositiva porque hay grandes fortunas que están evadiendo impuestos, entonces vayamos a morderles los talones”, señaló Manrique en declaraciones a El Destape Radio.

Para el gremialista, "el voto a (el candidato de la Libertad Avanza, Javier) Milei es un voto de enojo hacia el oficialismo".

Entre Milei y (la postulante presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia) Bullrich, tienen el voto del 50% del electorado. Ahí hay una cantidad importante de trabajadores que se volcaron a dos opciones políticas que lo único que hacen es prometerles que les van a quitar los derechos”, remarcó..

En ese sentido, el dirigente reflexionó que desde el oficialismo se debe "redoblar los esfuerzos; salir a hablar con los compañeros y preguntarles por qué se orientaron hacia ese extremo”.

"Si ese voto de los trabajadores hubiera ido para la izquierda, habría una razonabilidad. Pero en este caso, tenemos que analizar profundamente por qué hubo una inclinación hacia la opción que quitará los derechos adquiridos", enfatizó.

El secretario gremial de la CGT insistió en "canalizar el enojo con inteligencia y no votando a tu propio verdugo".

"Tenemos que reflexionar con las compañeros y compañeros. Debemos hablar cara a cara con la gente. Al mensaje de nuestro proyecto de industrialización, de más trabajo, más educación, y más salud, tenemos que acompañarlo con medidas porque somos gobierno”, sostuvo.

En relación a cómo lograr captar más votos, Manrique señaló que se debe "convencer a los que están enojados con nosotros, salir a buscar a los que no participaron".

"Hay que hablar con los trabajadores, los jóvenes que quieren todo hoy. A ellos hay que esclarecerlos y contarles la historia. Tenemos que hablar cara a cara con las personas que la están pasando mal, los que hoy tienen la heladera vacía, los que laburan ocho horas y no llegan al día 20, a esos les tenemos que pedir un voto de confianza y les tenemos que decir que la solución no es no votar o votar a Milei”, subrayó.

(Télam)