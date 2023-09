El Secretario General adjunto de Smata y candidato a diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Mario "Paco" Manrique, criticó hoy al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo por ir detrás de "intereses personales" tras reunirse con el candidato presidencial de La Libertad Avanza, (LLA), Javier Milei y aseguró que el exsenador por Catamarca "no puede hablar más" de Juan Domingo Perón.

"Los compañeros que se reúnen con Milei coquetean con fuerzas políticas que nos prometen venir a rompernos la espalda. No me sorprende nada de Luis Barrionuevo, pero no está solo. Hay otros dirigentes. Él demostró que va atrás de intereses personales y no colectivos", advirtió Manrique en declaraciones a la radio online Futurock.

En ese sentido, el dirigente gremial denunció que no puede haber otra "ideología" que el interés personal detrás de esa reunión.

"Barrionuevo no puede hablar mas de Perón. Tiene que cerrar el pico y poner un cartel de que tiene una agencia de contrataciones. Va atrás del mejor postor. Me cansé de ser políticamente correcto entre nosotros (los sindicalistas). Ni compañero le puedo decir a una persona de esta naturaleza", subrayó.

MIRÁ TAMBIÉN Argentina repudia ataque contra embajada de Cuba en Whashington y reitera compromiso con diálogo

Manrique añadió que, en caso de que Milei llegue a ser Presidente, "obviamente" un gremialista debería reunirse para "arreglar los problemas de una industria o de los laburantes" como se hizo durante la gestión de Mauricio Macri.

"Basta de seguir callando y hacernos los distraídos con estos temas. Esas son mis diferencias que a veces tengo con compañeros en la CGT", puntualizó.

En tanto, confirmó que el acto convocado para este viernes por la CGT será a las 15 horas y participarán "varias organizaciones sindicales y movimientos sociales en apoyo a las leyes que se van a tratar ese día" en el Congreso.

"No solo Ganancias, las del IVA y las pymes también. Son medidas que entendemos que van a un equilibrio socio económico. Después de las PASO tomamos otra iniciativa. Entendimos que había que mostrarle a la gente que hablábamos en serio y que con la retorica y doctrina no alcanzaba", remarcó Manrique.

MIRÁ TAMBIÉN En la primera quincena de octubre concluirá la distribución del material electoral en todo el país

En tanto, sostuvo que no se trata de "cuestiones milagrosas", pero que ya se están "sentando las bases para distribuir mejor" que sumado "a las incoherencias y barbaridades que plantean" los otros candidatos, la gente "se está dando cuenta que Massa es la mejor opción".

"El movimiento obrero hoy debe mostrar una unidad importante porque así lo amerita la situación. Hoy es Massa el exponente del modelo económico que va a favorecer a los trabajadores y nos debemos encolumnar detrás de eso, convencidos o no. No es un debate sobre personas, sino sobre modelos", afirmó.

Finalmente, señaló que detrás del discurso de Milei "se esconden las verdaderas intenciones" por lo que llamó a explicar el modelo que propone él y la postulante de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, donde por un lado se muestra "una retorica de la motosierra" y del otro te dicen "acabar con el kirchnerismo".

"¿Con una pared de 10 metros se arregla el problema? ¿Hacemos un pelotón de fusilamiento a diez personas y se acaban los problemas de Argentina", completó. (Télam)