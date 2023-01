El secretario adjunto de Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Mario Manrique, respaldó el juicio político a la Corte Suprema al considerar que sus integrantes deben "rendir cuentas de sus actos ante el pueblo argentino porque actúan "como una asociación ilícita", aseguró que "todos los sectores del movimiento obrero" respaldaran el proceso de remoción de los magistrados que componen el máximo tribunal.

"La Corte Suprema de Justicia es una asociación ilícita porque es un grupo de más de dos personas que se reunieron para que infringir la ley. Hacen fallos que no se pueden comprender. Deben rendir cuentas de sus actos ante el pueblo argentino", señaló Manrique en declaraciones a la radio AM 750.

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández recorre hoy obras del Gasoducto Néstor Kirchner en La Pampa

El dirigente sindical se mostró en línea con las declaraciones formuladas esta semana por el secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, al asegurar que "La CGT, la CTA y todos los sectores del movimiento obrero va a respaldar el juicio político" a la Corte Suprema que impulsa el Gobierno nacional.

"Como sociedad no podemos estar esperando a ver qué dice un dirigente para ver si nos movilizamos o no. Pasaron muchas cosas en el país y sin embargo la justicia no investigó nada. No pasó nada con lo de Lago Escondido y parece que lo del atentado a la (vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) quedó en la nada. Parece que los jueces no quiere pisar cayos cuando tiene el poder que le da la Constitución para investigar las cosas con total libertad y profundidad", insistió.

MIRÁ TAMBIÉN Larreta y Bullrich visitarán Corrientes en busca de consenso para las internas de JxC

Lago Escondido y la mansión de Lewis

En ese sentido, Manrique evaluó como "un problema" que a los jueces de la Corte "nunca se les haya podido poner un control real", al sostener que "si el Poder Judicial hace mal las cosas, está el otro poder que lo tiene que corregir; y si el Senado o el Ejecutivo hace algo mal; la justicia debería controlar también".

Del mismo modo, indicó que los gremios, al adherir al pedido de juicio político contra los integrantes del Alto Tribunal, "no están atacando a nadie".

Por otra parte, Manrique avaló la participación del sindicato de Camioneros en el control del Programa Precios Justos, y si bien aclaró que su organización no fue convocada, se sumaría si es invitada a participar.

"Veo bien la participación de los trabajadores en la implementación del programa. Los sindicatos cargamos con un prejuicio que se ha creado en la sociedad. En cualquier país civilizado, los empresarios tienen entre un 7 y 10% de rentabilidad, en Argentina es del 20%", puntualizó. (Télam)