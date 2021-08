Facundo Manes, precandidato a Diputado Nacional por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos, en Provincia de Buenos Aires, visitó La Matanza donde le aseguró a los presentes que: “A lo único que le tienen miedo es al voto del pueblo y el 12 de septiembre les vamos a demostrar que el pueblo argentino no se rinde, que no renunciamos a la Argentina. No vamos a renunciar a nuestros hijos, no vamos a renunciar a la ética, no vamos a renunciar al bien común, no vamos a renunciar a nuestra patria”.

En ese sentido, el precandidato continuó: “les pido que no solo vayan a votar ustedes, convenzan a cada vecino, a cada amigo y cada amiga, que lo que está en juego es el futuro de la Argentina, porque se está generando espiral de abajo hacia arriba, con el peronismo, con el radicalismo, con el PRO, con el progresismo y sobre todo con la sociedad civil. Tenemos que ir a votar, es la única manera de revelarnos contra este sistema que no quiere que cambie nada. Porque mientras a todos nos va mal, mientras nos enfermamos, ni podemos despedir a nuestros muertos, mientras los chicos no tienen clases, mientras nos empobrecemos y desempleamos, hay muchos que viven de privilegios. El voto es el lenguaje universal del pueblo y de la rebeldía”.

“No solo vamos a ganar en noviembre, también vamos a ganar en el 23´, por eso el 12 de septiembre tenemos que comenzar una rebelión contra la decadencia de siempre. Y saben por dónde va a empezar el cambio de la revolución del conocimiento?, por La Matanza. La Matanza le va a decir a la Argentina que lo que queremos no es más corrupción, sino educación, educación y educación”, enfatizó Manes.

Más tarde, el neurocientífico pidió que “No tengan miedo, el miedo es un mecanismo de coerción social que no es lo que queremos en el siglo XXI. Hablaba con madres en Ramos Mejía y Quilmes que tenían miedo de regresar tarde a sus hogares porque tenían miedo que les roben lo poco que tenían, pero las dos me confesaron que tenían miedo a algo más profundo, a que a sus hijos se los robe la droga y el narcotráfico y por eso estamos acá, para no renunciar a nuestro país”.

Y finalizó: “nos invisibilizan en los medios, nos rompen los carteles, nos gritan desde atrás, pero acá estamos, porque los argentinos de bien nunca nos rendimos!.

Facundo Manes estuvo acompañado por Pablo Domenichini, Nazarena Mesias y Walter Queijeiro, precandidatos a Diputados provinciales; Luis Sanazi, Patricia Pena, Matías Epain y Alejandra Dulce Martínez, precandidatos a Concejales