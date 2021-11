El candidato a diputado nacional bonaerense de Juntos Facundo Manes dijo hoy, luego de emitir su voto en el barrio porteño de Recoleta, que "la Argentina es un fracaso colectivo" sobre el que "todos tenemos que reflexionar", además de definir a la coalición opositora como espacio "con diferencias" pero con "acuerdo en el trazado grueso del país".

"No va a haber ganadores ni vencedores (sic), aunque prevalezca alguien en la elección, me parece que la Argentina es un fracaso colectivo. Todos tenemos que reflexionar", sostuvo Manes, quien, como en las PASO, pese a ser candidato por la provincia de Buenos Aires votó en la ciudad de Buenos Aires.

Y agregó: "No es momento para festejar, es un momento de mucho dolor pero me encanta y me llena de emoción que la ciudadanía aún con este dolor vote, apoye la democracia, porque sin democracia no hay un futuro mejor".

El candidato radical que ocupa el segundo lugar en la boleta de Juntos, después de Diego Santilli, se refirió a su competidor en las PASO, con quien dijo que tuvieron "una campaña muy buena", pero aclaró: "Obviamente tenemos identidades diferentes".

Respecto a "la coalición opositora" dijo que "va a tener una identidad mucho más diferenciada" con "más fuerza de cada partido", pero aclaró que tendrán "acuerdo con el trazado grueso del país".

"Como pasa en las coaliciones que uno ve en Europa, nos ponemos de acuerdo en un trazado grueso del país pero tenemos diferencias claramente en muchos temas", declaró.

A su vez, descartó como parte de la coalición a lo que llamó "los extremos": "Estamos convencidos que no se puede convocar a la reconstrucción argentina desde los extremos. Espero que el radicalismo sea la columna vertebral de una coalición de centro popular que convoque desde el centro y no desde los extremos".

Asimismo, explicó que el radicalismo ya tiene "muchos candidatos a presidente" de cara al 2023.

Al ser consultado por si hubo irregularidades en la votación en la provincia de Buenos Aires, contestó: "No tengo información".

(Télam)