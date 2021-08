El precandidato a diputado nacional bonaerense por Dar El Paso en la alianza Juntos Facundo Manes pidió hoy a la gente que "vaya a votar el 12 de septiembre" y pronosticó el triunfo de esa coalición política en los comicios legislativos de noviembre de este año y presidenciales de 2023.

"A lo único que le tienen miedo es al voto del pueblo y el 12 de septiembre les vamos a demostrar que el pueblo argentino no se rinde, que no renunciamos a la Argentina", aseguró Manes durante una visita al distrito de La Matanza.

El precandidato agregó: "No vamos a renunciar a nuestros hijos, no vamos a renunciar a la ética, no vamos a renunciar al bien común, a nuestra patria".

"Les pido que no solo vayan a votar ustedes; convenzan a cada vecino, a cada amigo y cada amiga, que lo que está en juego es el futuro de la Argentina, porque se está generando un espiral de abajo hacia arriba, con el peronismo, con el radicalismo, con el PRO, con el progresismo y sobre todo con la sociedad civil", consignó.

Manes insistió con el voto como "la única manera" de rebelarse "contra este sistema que no quiere que cambie nada".

"Mientras a todos nos va mal, mientras nos enfermamos, ni podemos despedir a nuestros muertos, mientras los chicos no tienen clases, mientras nos empobrecemos y desempleamos, hay muchos que viven de privilegios", resaltó e instó al voto como "el lenguaje universal del pueblo y de la rebeldía"

El precandidato pronosticó: "no solo vamos a ganar en noviembre, también vamos a ganar en el '23, por eso el 12 de septiembre tenemos que comenzar una rebelión contra la decadencia de siempre".

"¿Y saben por dónde va a empezar el cambio de la revolución del conocimiento? Por La Matanza. La Matanza le va a decir a la Argentina que lo que queremos no es más corrupción, sino educación, educación y educación", concluyó.

(Télam)