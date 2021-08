Facundo Manes, precandidato a Diputado Nacional por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos, en Provincia de Buenos Aires, visitó Esteban Echeverría y Ezeiza donde comentó que: “Ayer vimos el gran triunfo del Gobernador Valdés en Corrientes, que representa lo que debemos hacer en la provincia de Buenos Aires para ganarle al modelo kirchnerista: una coalición amplia, diversa, donde haya reciprocidad entre los miembros de esa coalición”.

Manes continuó diciendo: “Lo que vimos ayer en Corrientes, lo que ya habíamos visto en Jujuy, de una gran respuesta popular para decirle que no al modelo kirchnerista que atrasa, es lo que debemos hacer aquí y es lo que representamos nosotros, una fuerza plural donde está el peronismo, el radicalismo, el PRO, el progresismo y mucha gente como yo que da el paso por primera vez, desde la sociedad civil, porque no renunciamos a la Argentina”.

Manes en campaña

En esa línea, el neurólogo sostuvo que: “Los argentinos van a decidir quién es el viejo sistema y quién da un paso para comprometerse con la sociedad. La Argentina no puede seguir así, involucionando hace décadas. Sin guerra es un de los pocos países que uno ve retroceder en términos económicos, de pobreza, educativos, así que claramente no podemos seguir con los mismos de siempre, con las prácticas de siempre y con las fórmulas de siempre que nos han traído a este desastre”.

Manes en campaña

“Nos quieren gobernar con miedo y las sociedades se movilizan por miedo o por esperanza. Yo veo que los argentinos están eligiendo la esperanza, están eligiendo darle un castigo en las urnas, el 12 de septiembre, a las mismas prácticas de siempre. A los que tienen experiencia pero que han logrado que la Argentina, país potencialmente rico, tenga un 50% de pobres, tenga una inflación que nos come el salario, tenga una falta de rumbo que ya nos hace envidiar a los países vecinos cuando antes, Argentina, era el faro de América del Sur”, advirtió y finalmente dijo: “tienen experiencia por haber saqueado a la Argentina, así que esa experiencia no la queremos. Queremos la experiencia del bien común, la experiencia del progreso, de la honestidad, de la revolución ética, de la educación, del trabajo de la seguridad. La gente está acompañando este espiral, que veo crecer día a día, que no tiene techo y que es un proyecto colectivo que me excede”

Manes estuvo acompañado por el diputado Maxi Abad; Pablo Domenichini, Ana Filipuzzi y Nazarena Mesias, precandidatos a Diputados provinciales; Marcos Domenichini y Nicolás Danese, precandidatos a Concejales en Esteban Echeverría y Ezeiza, respectivamente