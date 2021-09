El precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por Juntos, Facundo Manes, dijo hoy que su campaña electoral, para las PASO del domingo, fue con "dos escarbadientes contra dos maquinarias electorales importantísimas" y afirmó que tras los comicios "se va a lograr equilibrar" la coalición opositora.

En diálogo con Radio 10, el neurocientífico -que competirá en la interna bonaerense con Diego Santilli- calificó su cierre de campaña de ayer como "muy emotivo", aseguró que está "ganando la calle" y que hay gran "receptividad" por parte de la gente.

"Se ha logrado un espiral virtuoso que no tiene techo ni fecha de vencimiento, y que va a reconfigurar la oposición para vencer al modelo kirchnerista en noviembre y en el '23", dijo Manes sobre su lista "Dar el paso", que compite en la interna de Juntos contra la que lidera el exvicejefe de gobierno porteño.

Consultado sobre si sentía que la competencia con Santilli había sido desigual por los recursos volcados a la campaña, sostuvo: "Fue una campaña con dos escarbadientes contra dos maquinarias electorales importantísimas. Pero la mística está de este lado".

MIRÁ TAMBIÉN Más de un millón de salteños elegirán entre trece boletas candidatos para 3 bancas de diputados

"Me acusaron de no ​tener experiencia. No quiero tener la experiencia de los que llevaron la Argentina a este desastre", dijo en otro tramo de la entrevista, y precisó que se refería a "tener la mitad de los argentinos en la pobreza".

También consideró que el domingo "se va a lograr equilibrar la coalición opositora", afirmó que la UCR sentía "falta de reciprocidad con el PRO" pero consideró que su espacio "excede al radicalismo".

"Muchas gente que votaba antes anti-alguien, por primera vez va a votar una respuesta propositiva", reflexionó Manes.

En la misma línea manifestó que "se está reconfigurando la coalición opositora porque antes era de un color predominante y esto va a cambiar, va a haber varios colores", porque se comprobó que "la dominancia de un color le hizo muy mal al país y a la coalición". (Télam)