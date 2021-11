El candidato a diputado nacional del espacio Juntos por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes consideró hoy que los problemas económicos del país "son estructurales", por lo que pidió acordar "políticas de Estado que saquen a la Argentina de la tendencia decadente crónica".

"Los problemas económicos en la Argentina son estructurales y no se pueden solucionar con parches y hay tres que son fundamentales. En primer lugar, la falta de productividad, no podemos darle bienestar a 45 millones con la matriz productiva que tenemos", analizó.

Durante una recorrida por la ciudad de Salto diagnosticó que "en segundo lugar, la falta de confianza, no creemos en nuestro país, los de afuera no creen en nosotros y sin confianza no hay economía".

"Los problemas económicos en la Argentina son estructurales y no se pueden solucionar con parches y hay tres que son fundamentales. En primer lugar, la falta de productividad, no podemos darle bienestar a 45 millones con la matriz productiva que tenemos. En segundo lugar, la falta de confianza, no creemos en nuestro país, los de afuera no creen en nosotros y sin confianza no hay economía, y por último, las políticas son pendulares, cada gobierno viene y reinventa la rueda".

MIRÁ TAMBIÉN Manzur recibió a Zabaleta para monitorear las políticas sociales

"Por último, las políticas son pendulares, cada gobierno viene y reinventa la rueda. Yo quiero que nos pongamos de acuerdo en una política de Estado que saque a la Argentina de la tendencia decadente crónica," propuso el neurocientífico.

En ese marco, el dirigente radical planteó la necesidad de "una Ley de Emergencia Laboral, porque la gente no quiere planes, quiere trabajo y una Ley Impositiva que sea progresiva, más simple y más justa".

Click to enlarge A fallback.

"Le tenemos que sacar el freno de mano que muchas veces le pone el Estado a los argentinos", subrayó.

Manes dijo además que "somos un país empobrecido, venimos de décadas de involución y se sumó una pandemia mal manejada que ocasionó un cóctel explosivo que hizo que la sociedad se manifestara en las PASO y dijera basta".

MIRÁ TAMBIÉN De Pedro criticó la militancia pesimista, aún ante buenas noticias para la Argentina

(Télam)