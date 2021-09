Facundo Manes, precandidato a Diputado Nacional por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos, en Provincia de Buenos Aires, aseguró hoy que: “el aumento de las restricciones a la exportación de carnes es, justamente, lo contrario a lo que debemos hacer. El campo en las últimas décadas invirtió en genética, tecnología, innovación y es motor del desarrollo de la economía argentina, y exporta mucho por haber invertido en conocimiento. Podemos potenciarlo mucho más, pero no podemos pedirle todo al campo”.

En la misma línea, Manes manifestó que: “hay que desarrollar más la industria, los servicios, pero es campo, más industria, más servicio el futuro de la Argentina que debería ser. La Argentina está con un freno de mano, el campo está con un freno de mano y venimos a decir que estamos totalmente en contra de las restricciones a la exportación de carnes, y decirles que la gente del campo son el ejemplo, y tienen la rebeldía para enfrentar a los gobiernos de turno, que necesita toda la sociedad argentina para rebelarnos contra la decadencia crónica argentina y marchar hacia la modernidad”.

En ese sentido, Emilio Monzó, precandidato a Diputado nacional, comentó “Ganar mercados internacionales es un proceso que lleva años, y para perderlos sólo hace falta una mala decisión política. El gobierno nacional debe rever urgente la prórroga al cepo a las exportaciones de carne. Los diputados de Juntos seremos la garantía para poner un freno a estos atropellos”.

“Dicen que no tenemos experiencia – retomó el neurocientífico-. Yo no quiero tener la experiencia de ellos, de haber llevado a un país potencialmente rico, con 5% de pobreza, a 50% de pobreza; con una inflación que come nuestros salarios; con un país que era ejemplo en educación y ahora miramos a los vecinos como ejemplo; no queremos tener la experiencia de la corrupción generalizada, de haber saqueado la Argentina; no queremos tener la experiencia de administrar esa decadencia. Queremos tener y proponer una nueva experiencia, que nos lleve al siglo XXI, a la modernidad, a la prosperidad, al trabajo digno y el volver a sentir orgullo de ser argentinos, y eso es invertir en la economía del siglo XXI que es educación, trabajo, conectividad y sacarle el freno de mano al sector productivo”.

Manes en campaña

Finalmente, el precandidato enfatizó que: “tenemos que discutir la prosperidad. La Argentina está cansada de discutir la decadencia, el pasado, la administración de pobreza, la generación de desigualdad, y tenemos que unirnos todos pensando en ideas y no ataques personales, por que el mundo va para un lado y la Argentina está cada vez más desfasada de ese mundo. La confrontación tiene que ser de ideas. Por eso quiero debatir con Diego Santilli porque no se puede votar maquinarias electorales o marcas, se tienen que votar ideas”.

Facundo Manes estuvo acompañado por Danya Tavella y Emilio Monzó, precandidatos a Diputados nacionales y Erica Revilla, precandidata a Senadora provincial e Intendente de General Arenales. También se sumaron al recorrido Salvador Serenal, intendente de Lincoln; Franco Flexas, intendente de General Viamonte; Miguel Angel Fernández, intendente de Trenque Lauquen; el Diputado provincial Valentín Miranda y José Miguel Ferro y Daiana Raulier, Concejales de Chivilcoy.

Además, estuvieron presentes representantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), sociedades rurales de localidades vecinas y otras entidades agrarias