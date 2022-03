El diputado nacional de la UCR Facundo Manes aseguró hoy que "la antinomia entre halcones y palomas en la oposición distrae lo importante", que es que Juntos por el Cambio sea una "proposición".

El legislador radical analizó el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y afirmó que "la sociedad y la dirigencia estaba esperando lo que necesita la Argentina, no sólo un acuerdo con el Fondo, sino también un plan económico y de desarrollo".

"No vi ninguna visión estratégica, sino una desconexión con la realidad importante. Hace años, décadas que venimos emparchando", sostuvo el neurocientífico.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Pablo Rossi en Radio Rivadavia, el dirigente opositor consideró que "el Gobierno es el principal responsable de no construir confianza" y se preguntó: "¿Cómo se hace para reconstruir la confianza en un país donde el Presidente dice una cosa y su vicepresidenta (Cristina Kirchner) otra?".

Por otra parte, Manes también se refirió a la situación interna de la alianza Juntos por el Cambio y señaló: "Lo que veíamos en la coalición de 2015-2019 fue un solo partido dominante.

En las últimas elecciones, el voto no PRO sacó a nivel nacional casi la mitad del voto. Hoy la oposición ya no es sólo de un color y eso es bueno".

Mesa nacional

Al ser consultado sobre por qué la bancada del PRO se retiró del Congreso durante la apertura de sesiones ordinarias y el radicalismo no, el diputado nacional manifestó: "La antinomia entre halcones y palomas en la oposición distrae de lo importante.

Lo que estamos decidiendo es si tenemos una oposición o una proposición". "Podemos tener la mejor oposición del mundo, pero si no tenemos una visión estratégica, un propósito común, un acuerdo programático con mayoría social y parlamentaria, no vamos a poder hacer nada", remarcó. Y concluyó: "La Argentina del futuro no tiene que tener nada que ver con los extremos". GLP