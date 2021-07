El neurólogo Facundo Manes, de 52 años, dedicó toda su trayectoria a la medicina y la divulgación científica hasta que este año recibió una oferta del radicalismo para lanzarse a la política como precandidato a diputado en Buenos Aires.

Manes se recibió en la UBA como médico en la especialidad de neurología y, entre 2014 y 2018, fue rector de la Universidad Favaloro, con la que permanece ligado como director del Instituto de Neurociencias de la fundación que lleva el nombre del cardiólogo que revolucionó el tratamiento de las cardiopatías con el by-pass de la arteria coronaria.

En julio del 2016, mientras iba levantando el perfil y se involucraba en los debates públicos, se sumó como asesor al gabinete de la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Desde entonces se convirtió en una figura expectante, a la que desde distintas vertientes de la coalición Juntos por el Cambio se intentaba convencer para que se lanzara a la actividad política abierta, lo que finalmente ocurrió pero de la mano de los principales dirigentes de la UCR, el porteño Martín Lousteau, el mendocino Alfredo Cornejo y el jujeño Gerardo Morales.

Manes, con su aceptación más el apoyo compacto del radicalismo, se convirtió en un rival impensado para Diego Santilli, el precandidato que representa al sector que históricamente condujo a la actual coalición opositora (y que entre 2015 y 2019 controló en simultáneo los gobiernos nacional, bonaerense y porteño) representada por el PRO y la Coalición Cívica.

Al aceptar la oferta para ser precandidato, Manes planteó que el "futuro no está escrito" y se propuso -asumiéndose un 'outsider' de la política- como el representante de la novedad que viene a transformar "las prácticas de siempre", y en ese sentido prometió: "Esta es la lucha de nuestras vidas y vamos a estar hasta el final".

Tras ratificarse su lanzamiento, Manes recibió críticas de diversas personalidades, como Elisa Carrió, o también la intelectual Beatriz Sarlo, quienes le reprocharon su falta de experiencia. Carrió, por caso, al referirse a su decisión de competir en las PASO dijo que "sabe de neurociencia", pero le advirtió que otra cosa es "defender la Nación en el Congreso".

Sarlo, en la misma línea, sostuvo que "la política se aprende", y subrayó que "los políticos a los que uno considera con respeto han empezado de chiquititos, han llevado la carpeta del líder mayor, han ido a muchas reuniones del Parlamento, y han aprendido".

Pese a las críticas, Manes dio una primera señal política al mostrarse en el inicio de la campaña junto al extitular de la Cámara de Diputados durante la gestión de Cambiemos, Emilio Monzó, y el intendente de San Miguel, el también peronista Joaquín de la Torre. Monzó, de hecho, fue invitado a sumarse a la lista que encabezará Manes e irá como tercer precandidato a diputado nacional.

Manes también es investigador del Conicet y del Australian Research Council del Centre of Excellence in Cognition and its Disorders, publicó más de 200 trabajos científicos en revistas internacionales de su especialidad y su especialidad es la neurobiología de los procesos mentales.

Con esos antecedentes en materia científica, el resultado de su incursión en la confrontación política y la disputa por espacios de poder es toda una incógnita, pero no exenta de incomodidad para los socios de la coalición. (Télam)