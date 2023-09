El diputado nacional por la UCR y presidente de la comisión de Ciencia y Tecnología, Facundo Manes, cuestionó hoy a sus pares del interbloque Juntos por el Cambio por no haber asistido a la reunión de ese grupo de trabajo en la que se dictaminó sobre el Plan del área hasta el año 2030.

Manes consideró que si algo "se hace bien, no importa qué partido lo promueva" y pidió dejar de lado "las especulaciones y las chicanas".

El neurocientífico, junto a su par de Evolución Radical, Danya Tavela, decidió dar quórum para habilitar la reunión de comisión en la que se dictaminó sobre el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, marcando el contraste con la estrategia del resto de los integrantes de JxC, que decidieron no concurrir a la convocatoria.

La principal bancada opositora había apoyado la sanción del proyecto en el Senado en octubre del año pasado, donde la iniciativa fue aprobada por amplia mayoría, pero horas antes de la reunión de hoy voceros de ese espacio comenzaron a advertir sobre la posible ausencia porque "no es momento de dar este debate".

“Tenemos que acostumbrarnos a discutir esto y no caer en que porque lo hizo otro partido no lo tengo que votar, en la ciencia eso no existe, si otra universidad inventa algo importante yo lo tomo, no podemos caer en la mezquindad", expresó Manes, visiblemente molesto por la estrategia de su interbloque.

Y expresó: “No puede ser que se escuche de uno o de otro lado en momentos particulares ‘este no es el momento oportuno’, ¿cuándo es el momento? Hay que terminar con las pavadas, no entré a la política con un costo personal enorme para partidizar todo, para hacer de las políticas de Estado una cuestión de facción”.

“Si se hace bien no importa qué partido político lo promueva, ojala esto sea un mínimo ejemplo. Las especulaciones, las chicanas, las intrigas de palacio en un momento y de una vez por todas deben dejar paso a los objetivos mayores, cuando estamos frente a políticas de Estado", cerró. (Télam)