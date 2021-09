El precandidato por el espacio "Dar el Paso" que compite en la interna de Juntos en provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, aseguró hoy que después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) hará campaña junto a Diego Santilli, su adversario en la interna, pero aclaró que la UCR, el partido que respalda su postulación, "no quiere" una coalición opositora que "tenga un solo color".

"No hay dudas que somos una coalición. Pero la experiencia anterior, la que se llevó a cabo con Cambiemos tuvo sólo un color amarillo predominante. No queremos un sólo color y por eso necesitamos dar un salto de calidad", sostuvo Manes en declaraciones a la radio AM 750.

El neurocientífico aseguró que fue "critico de la gestión de Cambiemos" que encabezó Mauricio Macri, y que su idea es "presentar una diversidad" en el espacio opositor que le permita "dar un salto cualitativo" para cosechar nuevas adhesiones.

Manes subrayó que será imposible para Juntos "ganarle al modelo kirchnerista con el envión" que tiene tras el triunfo electoral que obtuvo el Frente de Todos (FdT) en las elecciones presidenciales de 2019.

"Fui critico de la gestión de Cambiemos, si bien estoy de acuerdo con el modelo de país abierto al mundo y una democracia de mercado. Hay miles de personas que están dando el primer paso para votar la propuesta de 'Dar el Paso'. Está naciendo algo desde abajo que crece con mucha rapidez", observó el neurocirujano.

En cuanto al desarrollo de la campaña, el precendidato sostuvo que su intención era "debatir todos los días" con Santilli, pero aseguró que el exvicejefe porteño se negó.

Con respecto al lugar en el cual aguardará los resultados de las elecciones este próximo domingo, Manes confirmó que lo hará en la provincia de Buenos Aires, donde se encontrarán "todos los dirigentes y precandidatos" del espacio que encabeza. (Télam)