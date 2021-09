El precandidato a diputado nacional bonaerense por Dar El Paso en la alianza Juntos, Facundo Manes, señaló hoy en Bahía Blanca que "todos los ciudadanos" ven en él "el sentido común" y se sienten "representados" porque quieren "que cambie algo" en la dirigencia argentina.

"Sé que muchos no se sienten representados, que se sienten huérfanos, que saben que hay un sistema que no quiere que cambie nada. Yo les digo que si nos unimos con un propósito común de país, que es la revolución del conocimiento, podemos salir más fortalecidos que antes", dijo Manes este mediodía en el marco de un acto de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizó al aire libre en la plaza Rivadavia, en el centro de la ciudad de Bahía Blanca.

Agregó que los ciudadanos valoran el "sentido común" y de dicen que necesitan "salir adelante con educación" y apostó a "recuperar la autoestima como argentinos".

Ante vecinos de Bahía Blanca y de la región que llegaron para el acto, Manes dijo que "muchos no quieren que nada cambie mientras la sociedad se empobrece, se enferma, tiene miedo del futuro y piensa en irse del país" y lo atribuyó a que "hay muchos a los que les va bien y no quieren que nada cambie" y le tienen miedo "al voto popular, al voto de la sociedad argentina".

Esos votantes, advirtió, el próximo 12 de septiembre en el marco de las PASO, van a decir que "no" renuncian a la Argentina.

Reconoció que "muchos de esa elite de privilegiados del sistema" les dicen que no tienen "experiencia" y afirmó que no quieren "la experiencia en gestión de quienes llevaron a la Argentina, un país potencialmente rico, a tener 50% de pobres, una corrupción sistémica, y niveles de inflación que no se pueden dominar".

"No queremos la experiencia de un año y medio sin clases con un impacto en la salud mental y en la educación que va a hacer por décadas", agregó y dijo que "la experiencia" que pretenden es la de "lograr una dinámica de abajo hacia arriba y colectiva".

Manes se mostró optimista respecto a que "se viene un mundo nuevo y un país nuevo, sin las prácticas de siempre ni con los mismos de siempre".

En el marco de su vista a Bahía Blanca, Manes recorrió el centro de la ciudad y mantuvo encuentros con dirigentes locales, entre otras actividades. (Télam)