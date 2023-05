El Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ) deliberará mañana una serie de puntos fundamentales para la estrategia de la coalición oficialista Frente de Todos (FdT) ante las próximas elecciones, en medio de las discusiones y negociaciones por la candidatura presidencial y la fórmula para consagrarla.

El encuentro fue convocado para las 14 en el microestadio de Ferro Carril Oeste, en el barrio porteño de Caballito.

Al efectuar la convocatoria, el 11 de mayo pasado, el presidente del Congreso del PJ, el gobernador formoseño Gildo Insfrán, informó que los puntos del orden del día son la comisión de poderes; elección de autoridades del Congreso, miembros de la Comisión Fiscalizadora y Tribunal de Disciplina; autorización para constituir Alianzas; intervención del PJ Distrito Corrientes y aprobación de estados contables de los ejercicios 2021 y 2022.

No obstante, se espera que el centro de las deliberaciones sea la discusión por la estrategia para las precandidaturas para las próximas elecciones y la forma en que serán definidas, ante las diferencias sobre ese punto existentes entre los diversos sectores internos del FdT.

MIRÁ TAMBIÉN Uñac: Juntos por el Cambio tenía un avión preparado para venir a festejar pero no lo usaron

Dos de las figuras señaladas como posibles precandidatos presidenciales, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, ya expresaron sus diferencias.

Mientras Massa prefiere un candidato único, sin que haya internas, el exgobernador y exvicepresidente acepta la idea de dirimir la postulación del oficialismo en las PASO.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, sostuvo hoy que "seguramente va a ser un buen congreso mirando hacia adelante" y dijo que "no tienen que ser dramática las PASO" si no hay consenso alrededor "de un candidato o candidata o de una fórmula".

"Yo espero que sea un buen congreso, vamos a estar contentos por los resultados electorales del fin de semana, y seguramente vamos a tener que elegir a quienes nos van a representar en la constitución del Frente, pero no creo que haya demasiado problemas en ese sentido", evaluó Rossi en declaraciones a FM La Patriada.

MIRÁ TAMBIÉN Scioli volvió a meter presión para que el Frente de Todos tenga PASO y no vaya con una única candidatura

Recordó que "desde hace seis meses" viene "repitiendo" su opinión acerca de que "hay que ser respetuoso de los procesos políticos internos hacia el interior de nuestra coalición", pero "otra cosa es cómo se resuelven las candidaturas en el FdT".

"Si el devenir del proceso político interno genera un candidato de consenso o una fórmula que constituya una síntesis o que agrupa las expectativas de la mayoría de los integrantes del FdT, habrá una sola lista o una sola fórmula", dijo.

Agregó que "ahora, si eso no sucede, bueno, habrá PASO, y no tienen por qué ser dramáticas", y en este caso abogó por "unas PASO hechas en un marco de respeto, de compromiso, de convivencia, que no es un tratado, sino son cuatro o cinco reglas básicas para llevar adelante en la oportunidad, como no chicanas, no descalificaciones personales, no golpes bajos, y sí argumentos, ideas y propuestas".

De este modo, "las PASO pueden representar un proceso político virtuoso que puede terminar depositándonos en un candidato o candidata a los cuales después apoyemos todos y que nos dé muchísima potencialidad electoral para la primera vuelta", reflexionó el jefe de Gabinete.

Al reiterar sus críticas a la actuación de la Corte Suprema ante las elecciones provinciales, advirtió "a quienes sean nuestros candidatos o candidatas que no se trata solamente de ganar las elecciones sino de tener suficiente capacidad política para terminar de desarticular este poder faccioso, paralelo o suprapoder" que representa el máximo tribunal, junto con lo que calificó "los medios hegemónicos".

"El partido judicial, entre los que se encuentran los cuatro integrantes de la Corte Suprema y el sistema de medios hegemónicos de comunicación en la Argentina, toman decisiones que claramente afectan la vida democrática de la Argentina", afirmó el funcionario.

Consideró que "para la campaña electoral hay que poner la cara frente al conjunto de la sociedad y hay que decirles la verdad, que algunas cosas o gran parte de las cosas que en el 2019 nos pidieron que resolvamos, las resolvimos: generamos puestos de trabajo, hay actividad económica, hicimos más de 100.000 viviendas".

"Nos falta resolver el problema de la inflación y del poder adquisitivo del salario, y me parece que hay que ir con la verdad a hablar con los argentino y sobre todo transmitirles que nos falta resolver algunos problemas y que otros ya los resolvimos", dijo.

Para Rossi, "los que generaron los problemas, que fue el macrismo, que gobernó hasta el 2019, no se pueden presentar ahora como los que van a resolver los problemas que ellos mismos crearon".

(Télam)