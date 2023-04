Diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto para, a través de una ley, derogar el Acuerdo firmado en 2016 por el exvicecanciller argentino, Carlos Foradori, y el ministro británico de Relaciones Exteriores, Alan Duncan, al considerar que ese pacto "implicó una cesión de soberanía y un fortalecimiento de las posiciones británicas y colonialistas en el Atlántico Sur".

Se trata de un acta suscrita en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, cuya cancelación fue comunicada el 2 de abril pasado por el canciller Santiago Cafiero a su par británico, James Cleverly, en el marco de una reunión de cancilleres de los países que integran el G-20 que se desarrolló en Nueva Delhi, India.

Ahora, con la presentación de este proyecto, los diputados del FDT Paula Pennaca y Aldo Leiva, ex combatiente de Malvinas, buscan que su derogación quede plasmada en una ley.

A través de la iniciativa, se hace referencia a las memorias de Duncan, tituladas “In the Thick of It: The Private Diaries of a Minister”, donde el diplomático británico relataba que las conversaciones que derivaron en el acuerdo se realizaron en altas horas de la noche en una bodega ubicada junto a la sede de la Embajada británica en Buenos Aires, donde los funcionarios negociaban mientras ingerían bebidas alcohólicas".

"Más allá de las circunstancias en las cuáles el acuerdo fue alcanzado en 2016, lo cierto es que las concesiones realizadas a la ocupación británica de

nuestro territorio y la permisión acrítica de la explotación de los recursos naturales redundaron en un fortalecimiento de las posiciones colonialistas en desmedro de una

estrategia nacional de reclamo de soberanía", sostienen los diputados en los fundamentos de la iniciativa.

Según los legisladores del FDT, a través de ese acuerdo se acordó "adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos".

