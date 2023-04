El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que, al cumplirse 190 años de la ocupación del Reino Unido de Gran Bretaña de las Islas Malvinas, "hay que redoblar esfuerzos" ante los organismos internacionales para que sean reconocidos los derechos de la Argentina sobre ese territorio. En un acto en el partido bonaerense de Almirante Brown, en presencia de veteranos de guerra, Fernández indicó que "se cometió una enorme injusticia" con los veteranos cuando al final del conflicto se intentó "invisibilizar" el conflicto y la situación de los ex combatientes. "Por eso, a partir de 2003, con Néstor (Kirchner) empezamos a poner el tema en el centro de la agenda. Así lo hizo Cristina (Kichner) y lo hago yo", añadió

El primer mandatario sostuvo que "hay que poner en el lugar de héroes de la patria" a los que combatieron en el conflicto del mar austral, al tiempo que consideró que las Islas Malvinas "no son dos hermanitas perdidas, sino que son territorio argentino". "Estamos convencidos de que usurparon esas tierras, que tenemos que recuperarlas usando la diplomacia como le pidió las Naciones Unidos a Gran Bretaña, que se siente a negociar la soberanía", agregó. En ese contexto, Fernández recordó una reunión que mantuvo con el ex primer ministro Boris Jhonson en la última reunión del G7, en la cual el británico le planteó una lista de potenciales inversiones para la Argentina, pero que el mandatario argentino rechazó si no se ponía primero la discusión sobre las Islas. Por otro lado, el presidente fustigó el acuerdo firmado durante la gestión de Mauricio Macri, entre el ex vicecanciller Carlos Foradori y su par Alan Duncan, que permitió los vuelos entre las islas y el territorio continental, desde Brasil o Chile. El acuerdo también contemplaba la cuestión de la pesca, como política para la preservación de los recursos naturales

Fernández reivindicó la denuncia del acuerdo realizada hace unos días por el canciller Santiago Cafiero, que dio por caídos los entendimientos. "Desde que llegamos con Santiago estamos trabajando para desarmar ese acuerdo. Los ingleses no tienen derecho de volar al Continente cuando quieren, ni de explotar las aguas", agregó. Además, también aprovechó el contexto para criticar a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien había dicho que se podría haber entregado las islas al laboratorio Pfizer en el contexto de la pandemia, para poder conseguir la vacuna contra el covid. "Vamos a recuperar las islas por la vía pacífica", afirmó el mandatario, quien al inicio del acto recibió el saludo de los veteranos por su cumpleaños. CL/GD/GAM NA